Dat we in de chaos van het heelal blijven functioneren, hebben we niet te danken aan een ‘ChatGPT-agent’

Dag lezer,

De wereld is veel mysterieuzer dan u zou vermoeden. Hoewel we allemaal met enkele klikken de beste kennis over ongeveer alles uit onze zoekmachines kunnen toveren en we dagelijks kunnen baden in een tsunami aan nieuws, inzichten, tips en andere informatie die de wereld inzichtelijker moet maken, kunnen wetenschappers er niet omheen dat de werkelijkheid ook diep geheimzinnig is. Zo bestaat tachtig procent van het heelal uit donkere materie, waarvan nog steeds niet duidelijk is wat dat inhoudt. Al blijven fysici koortsachtig zoeken naar stukjes van die fundamentele puzzel.

En hoewel de wetenschap enorm productief is, blijven sommige raadsels lang intact of komen er telkens weer nieuwe tevoorschijn. Zoals de ongeveer 19.000 onderzeese nieuwe vulkanen die zonet zijn ontdekt op de oceaanbodem en die om onverklaarbare redenen tot nu onopgemerkt waren gebleven. Of ‘het vreemde kwantumeffect waargenomen in een ongewoon groot object’: een object dat gemaakt is uit honderden atomen vertoont een kwantumeigenschap die normaal alleen geassocieerd wordt met zeer kleine objecten. Een leeuw die eigenlijk uitgestorven was maar nu toch gespot is in een nationaal park in Tsjaad illustreert eveneens dat veel dingen en situaties niet zijn wat ze lijken.

En wat te denken van de vaststelling dat ‘ChatGPT-agenten’, AI-programma’s met een geheugen en andere ‘menselijke trekken’, beter blijken in een rollenspel dan echte mensen, bijvoorbeeld wanneer ze de opdracht krijgen een Valentijnsfeestje te organiseren. Daarvan zou je toch denken dat de mens er beter in was. Tot onze opluchting geven de onderzoekers wel toe dat “geloofwaardige personages ontwikkelen op basis van grote taalmodellen - zoals ChatGPT- wel nog een uitdaging blijft omdat ze ook wel zoveel onzin uitkramen en hallucineren. Ze verwijzen naar dingen die niet bestaan of zeggen dingen die ongehoord zijn.” Dat zal nog curieuze situaties opleveren.

Soms is het ons eigen vertrouwde lichaam dat bevreemdend lijkt. Je voelt je bijvoorbeeld kiplekker, maar dan blijk je doodziek. Dat is de ervaring van jonge mensen die zich fit en energiek voelen maar die toch darmkanker krijgen. Het idee dat dat hoegenaamd kan, komt niet bij hen op. En deze potentieel fatale kanker is aan een opmars bezig. Beseffen dat het ondenkbare wel kan, zou levens kunnen redden.

Nu blijkt ook dat er grote verschillen zijn tussen de darmen van verschillende mensen. Zelfs de grootte en lengte van menselijke darmen kunnen aanzienlijk van elkaar verschillen. Hoewel de eerste dissecties van het menselijk lichaam al van zo’n 500 jaar geleden dateren, “bevestigt dit onderzoek hoe weinig we eigenlijk over ons eigen lichaam weten”, aldus de verbaasde onderzoekers.

Het advies om ‘natuur voor te schrijven als medicijn’, klinkt dan weer regelrecht zweverig en doet denken aan goeroes die nepwetenschap overgieten met een sausje mystiek omdat je daar rijk mee kan worden. Maar dat ligt eerder aan onze onwetendheid, zo toont emeritus hoogleraar huisarstengeneeskunde Dirk Avonts (UAntwerpen) in zijn boek Natuur op doktersvoorschrift. “Tot voor kort dacht ik zelf dat de natuur vooral een aangenaam decor is”, zegt Avonts. “Maar de laatste jaren is het inzicht gegroeid dat die natuur zelf een positieve impact heeft op veel voorkomende ziektes.”

Zo blijkt het effect van de natuur op je hart vergelijkbaar met dat van cholesterolremmers. Hoe het allemaal precies te verklaren is, is soms nog een vraagteken, maar Amerikaanse onderzoekers vonden bijvoorbeeld een lineair verband tussen de biodiversiteit van boomgemeenschappen in de stad en overlijdens aan hartaandoeningen. Duitse wetenschappers vonden een verband tussen de diversiteit aan planten en vogels en het aantal mensen met psychische aandoeningen.

Minder raadselachtig, maar voor sommigen verbazend, is de vaststelling van klimatologen dat vooral ons continent, Europa, snel opwarmt en heftig op de klimaatverandering reageert. De aarde mag dan gemiddeld ongeveer 1,2 graden zijn opgewarmd, in Europa is het inmiddels 2,2 graden warmer dan vroeger, in de negentiende eeuw. We weten wel hoe dat komt: omdat landmassa’s nu eenmaal altijd sneller opwarmen, omdat we wat noordelijk op de aardbol liggen, en, naar wetenschappers vermoeden, omdat de klimaatverandering bij ons tot verschuivende weerpatronen leidt. Momenteel voelt Zuid-Europa al hoe het opnieuw ongewoon heet wordt, met onder andere recordtemperaturen in Spanje.

In dat snel opwarmende Europa heeft het Europese parlement met een grote meerderheid alvast ingestemd met een ambitieus klimaatpakket: vanaf 2027 komt er een CO 2 - uitstoottaks op auto’s en verwarming en de gratis uitstootrechten voor luchtvaart en industrie verdwijnen, ook de scheepvaart zal een duit in het zakje moeten doen en op ingevoerde producten waarin te veel CO 2 -uitstoot vervat zit komt een taks. Al die maatregelen brengen heel wat belastinggeld op dat lidstaten kunnen herinvesteren in groene en sociale maatregelen.

Ursula von der Leyen en de leiders van de negen Noordzeelanden maakten deze week ook hun opwachting in Oostende, waar ze bespreken hoe ze van de Noordzee “een grote energiecentrale kunnen maken”. Ook dat klinkt ons behoorlijk wonderlijk in de oren, maar voor de betrokken ingenieurs is het gelukkig geen geheim hoe ze dat kunnen realiseren.

Hun collega’s bij SpaceX moesten wél even in het haar krabben. De lancering van hun eerste Starship, de grootste en krachtigste raket ooit, ging in extremis net niet door bij de eerste poging omdat een drukventiel onverwacht bevroor. Bij de tweede poging ontplofte de raket na enkele minuten. Maar het ruimtebedrijf van Elon Musk werkt verder en belooft dat Starship mensen straks naar de maan én naar Mars brengt.

Ondertussen onthullen wetenschappers ook mysteries uit het dagelijkse leven hier op aarde. Als je bedenkt wat er allemaal kan mislopen in dat praktische, alledaagse leven, is het best wonderbaarlijk dat het doorgaans vlot bolt. Eén van de geheimen blijkt ‘micro-proscosiaal gedrag’: in huiselijke omgeving blijken mensen overal ter wereld en in erg uiteenlopende culturen elkaar om de paar minuten om hulp te vragen (‘Geef jij eens de boter door?’, ‘Geef je de planten water?’). In driekwart van de gevallen voldoet de ander aan zo’n klein verzoek, doorgaans als vanzelfsprekend en zonder er iets over te zeggen. Wanneer dat niet lukt, leggen we meestal uit waarom (‘ik heb nu geen tijd’, ‘ik moet nu weg’).

Niet een app, een ‘ChatGPT-agent’ of een ander technisch hoogstandje maar intense samenwerking op de kleinste schaal van menselijk handelen zorgt er zonder dat we erbij stilstaan voor dat wij in de chaos van het heelal blijven drijven en functioneren. Dat zouden wij bijna een mirakel durven noemen.

Enigmatische groeten,

De wetenschapsredactie