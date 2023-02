‘Dat Sturgeon zo lang voor verkiezingen vertrekt, biedt opvolger een gouden kans’: VK-expert over exit van Schotse premier

Sturgeons vertrek is voor waarnemers een complete verrassing. Ook voor u?

“Niemand zag dit aankomen. Vorige maand gaf ze nog aan zeker niet aan stoppen te denken, nu is het toch zover (lacht). Een beetje vreemd, ze lag niet echt onder vuur. Er zijn als politicus altijd momenten waarop je wordt aangevallen en alles wat minder gaat. Maar het is zeker niet zo dat ze binnen haar partij meer kritiek kreeg dan voordien.”

Ze zegt dat ze instinctief geen druk voelt, maar niet meer de juiste persoon is voor Schotland. Hoe ziet u dat?

“Er zijn wel wat issues. Zoals de heisa rond de gendertransitiewet. Die werd ingevoerd, maar de Britse regering hield die tegen. Dat heeft allerlei gevolgen: wat met mensen in gendertransitie die naar de gevangenis moeten, stuur je die naar een mannen- of vrouwengevangenis? Daar is zij met haar regering aan het klungelen gegaan. Daarnaast vertelt ze dat de politiek ruwer is geworden. Alles wat de premier zegt wordt meteen in een negatief daglicht gesteld. Maar iemand van haar kaliber die al zo lang in de politiek zit, kan daar wellicht tegen. Dus ik geloof haar als ze zegt dat het niets met druk te maken heeft.

“In haar agenda stond de strijd om Schotse onafhankelijkheid centraal. Die moet haar partij SNP nu tot elke prijs levend houden. Het probleem is dat het hooggerechtshof in Londen een nieuw referendum nooit zal goedkeuren (in 2014 stemde het land tijdens een eerste referendum tégen, nvdr). Daarom heeft de SNP nu een absolute meerderheid in het Schotse parlement nodig. Enkel zo kan ze streven naar een onafhankelijk Schotland. Momenteel hebben ze amper twee zetels voor zo’n meerderheid te weinig. De SNP tekent de verdere lijnen in dat onafhankelijkheidsproces binnenkort verder uit. Als Sturgeon nu meegaat in die plannen, moet ze die vanop de eerste rij uitdragen. Dat is een proces van lange adem, en dat ziet ze volgens mij niet meer zitten.”

Ze zegt dat ze nog vertrouwen heeft in de Schotse onafhankelijkheid. Hoe zal haar ontslag dat streven beïnvloeden?

“Dat is de hamvraag. Ze is zo dominant geweest binnen de politiek en haar partij dat er geen evidente opvolger klaarstaat. Daarom vind ik het een goed idee dat ze nu gaat, een heel eind voor de verkiezingen. Zo krijgt een opvolger een gouden kans om zich te profileren. Sturgeon had een enorme uitstraling om campagne te voeren. Ze zette het onafhankelijkheidsstreven veel frisser in de markt dan haar voorganger, Alex Salmond. Sturgeon kon sterk en ad rem communiceren, maar bleef steeds hoffelijk. Een mooie belichaming van haar partij. Hoe het nu verder moet met dat Schotse onafhankelijkheidsstreven? Velen voelen zich geroepen, maar het benieuwt mij wie het roer zal overnemen. De mate waarop Sturgeons opvolger zich profileert, bepaalt in zeer grote mate hoe succesvol de strijd om onafhankelijkheid wordt.”

Wat beschouwt u, nu ze het toneel verlaat, als Sturgeons grootste verwezenlijkingen?

“Ze voer een behoorlijk linkse koers waarmee ze succes oogstte en verkiezingen won. Ze wist de bevoegdheden die een parlement van een deelstaat krijgt maximaal te benutten. Ook droeg ze veel bij tot de ontwikkeling van de Schotse instellingen: die zijn nog behoorlijk jong, van 1999. Telkens als er nieuwe bevoegdheden daarheen vloeiden, gaf ze er een goede invulling aan.

“Daarnaast kon Sturgeon haar agenda doordrukken en tijdens crisismomenten bleek haar communicatie daadkrachtig. Vaak in schril contrast met Boris Johnson. Sommige beloftes kwam ze weliswaar niet na. Zo slaagde ze er niet in om de problemen van de lagere klassen in het onderwijssysteem te verkleinen.”