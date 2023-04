‘Dat spaargeld had ik toen liever gehouden’: betaalden we maandenlang te veel voor onze energie?

Heel wat Belgen die vorig jaar hun voorschot op de energiefactuur drastisch zagen stijgen, krijgen bij hun eindafrekening honderden tot zelfs duizenden euro’s terug. We laten er drie aan het woord. ‘Het kan niet de bedoeling zijn om klanten voor bank te laten spelen.’

Kasper Libeert. Beeld Thomas Sweertvaegher

Kasper Libeert kreeg 600 euro terug bij de eindafrekening: ‘Gelukkig hebben we het voorstel van de energieleverancier niet gevolgd’

“Het was een enorme opluchting", zegt Kasper Libeert (32) over de eindafrekening van de energieleverancier die hij onlangs kreeg. Hij keek met een bang hartje uit naar het bedrag dat hij en zijn vriendin de leverancier nog verschuldigd waren. Maar dat draaide anders uit. “Tot mijn verbazing kregen we 600 euro terug. Nog een geluk dat we niet meegegaan zijn met het voorstel van de energieleverancier.”

Toen de gasprijzen na de Russische inval in Oekraïne stegen, trokken alle energieleveranciers de tarieven op. Wie geen vast contract meer had, zag het voorstel voor het maandelijks of driemaandelijks voorschot maal twee of hoger gaan.

In het geval van Libeert werd het voorschot in maart verhoogd van 90 tot 180. In augustus volgde een nieuw voorstel: 400 euro per maand. “Dat was voor ons echt te veel", zegt hij. “Zeker omdat we erg spaarzaam omgingen met energie. We hebben het afgelopen jaar een derde minder gas gebruikt dan andere jaren. Maar daar hield de leverancier kennelijk geen rekening mee. Ik vraag me dan af: wat is dan het nut van de digitale meter die iedereen moest installeren?”

Uiteindelijk besliste hij om het voorschot te verhogen tot 250 euro. “Dat was nog behapbaar voor ons. We hebben wel wat bezuinigd op andere vlakken. We planden bijvoorbeeld minder concerten en andere culturele activiteiten. We wisten natuurlijk niet of het voorschot nog verhoogd zou moeten worden, of ons alsnog een stevige eindfactuur te wachten stond.”

Het risico dat hij nam om niet het voorgestelde voorschot te aanvaarden, draaide goed uit. Toch knaagt het dat hij maandenlang onnodig in onzekerheid leefde. “En voor ons viel het dan nog mee, omdat we ervan uit gingen dat we de uiteindelijke factuur wel zouden kunnen betalen. Voor alleenstaanden moeten de voorbije maanden al helemaal stressvol geweest zijn.”

Bie Wouters Beeld RV

Bie Wouters kreeg 1.000 euro terug: ‘Het kan niet de bedoeling zijn om klanten voor bank te doen spelen’

Bie Wouters woont alleen in een appartement in Turnhout. Toen in het voorjaar van 2022 de energieprijzen de lucht in schoten, deed ze wat veel Belgen op eigen initiatief deden: besparen op energie. Ze nam alleen nog korte, lauwe douches en zette haar thermostaat op 19 graden, twee graden lager dan normaal.

Hoewel haar energieverbruik een derde lager lag dan in andere jaren, stelde haar energieleverancier in september een fikse verhoging voor: haar voorschot zou opgetrokken worden van 125 naar 550 euro per maand. “Dat is erg veel, zeker als alleenstaande. Ik heb er toen voor gekozen om het tot 250 euro te beperken.”

Daarmee was haar bezorgdheid over de energieprijzen niet verdwenen. Ze bedacht al mogelijke scenario’s voor als de prijzen verder zouden stijgen, of als de eindfactuur enkele duizenden euro’s zou bedragen. “Dan zou ik dit jaar waarschijnlijk minder reizen plannen, of minder uit eten gaan dan me lief is.”

Dat bleek uiteindelijk niet nodig. Op haar eindfactuur kreeg ze zo’n 1.000 euro terug. En haar nieuw maandelijks voorschot bedraagt vandaag slechts 73 euro. Dat is minder dan ze voor de crisis betaalde. “Toch stel ik me hier vragen bij. Op het moment dat mijn leverancier voorstelde het voorschot op te trekken, waren de energieprijzen alweer gezakt. Maar daar werd nooit over gecommuniceerd. Het kan niet de bedoeling zijn om klanten voor bank te doen spelen.”

Toch prijst ze zich vooral gelukkig om de afloop, want niet iedereen kan hetzelfde zeggen. “Ik ken ook mensen die het omgekeerde voorhebben, en die een eindfactuur van 8.000 euro in de bus kregen. Dat is het lastige: je weet nooit op voorhand wat jou te wachten staat.”

Bert Sevenants. Beeld Thomas Sweertvaegher

Bert Sevenants kreeg 1.671 euro terug: ‘We hebben aan onze spaarcenten gezeten om het voorschot te betalen’

Niet iedereen betaalt maandelijks een voorschot op de eindfactuur. Sommigen, zoals Bert Sevenants (52), kiezen ervoor om driemaandelijks te storten. Dat houdt wel het risico in dat een aanpassing van de tarieven des te harder aankomt.

“Wij betaalden met domiciliëring telkens 600 euro voor drie maanden. Tot er in november opeens 1.800 euro van onze rekening ging. We hebben aan onze spaarcenten gezeten, want het huis moet natuurlijk ook afbetaald worden. Daar was ik toch even niet goed van.”

Hij kon de nieuwe prijs ook moeilijk vatten. Samen met zijn vrouw en kinderen had hij er de afgelopen maanden alles aan gedaan om het energieverbruik te beperken. Hij noteerde maandelijks de meterstanden, en zag dat ze erin slaagden het energieverbruik met bijna de helft te verminderen tegenover de voorbije jaren. “Dat riep natuurlijk vragen op. Welke tarieven rekent onze energieleverancier, als we met zo weinig verbruik zo’n voorschot in de bus krijgen?”

Uiteindelijk bleek het - net als bij een twintigal andere lezers die op een oproep in deze krant reageerden - veel ongerustheid om niks. Sevenants kreeg bij de eindfactuur 1.671 euro terug. Bijna evenveel als het torenhoge voorschot in november, waarvoor hij spaarcenten moest bovenhalen. “Ik had liever gehad dat ik dat geld toen kon houden", zegt hij.

Door het gebrek aan transparantie over de tarieven en de forse verhoging van het voorschot besliste Sevenants om naar een andere energieleverancier over te stappen. En dat is niet het enige wat hij veranderde. “Voortaan werken we met een maandelijks voorschot. Zo kunnen we in de toekomst zulke uitschieters van meer dan duizend euro hopelijk vermijden.”