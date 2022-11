‘Dat je van de ene op de andere dag gecanceld kan worden, was even schrikken’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. ‘Sinds corona moet ik een deel van mijn huis op Airbnb verhuren’: comedian Bart Vanneste

“Weinig mensen weten dat mijn vriendin gestorven is na een ongelukkige val van de trap, net voor de laatste week van de opnames van Bevergem. We waren toen uit elkaar, maar hadden nog veel contact en dachten er zelfs aan om samen opnieuw te beginnen.”

Na het gigantische succes van Bevergem leek het Bart Vanneste (52), aka Freddy De Vadder, voor de wind te gaan. Maar wie naar zijn nieuwe voorstelling Mindfulness gaat kijken, weet beter. Na het verlies van zijn vriendin en de pandemie die er serieus inhakte, likt de comedian zijn wonden. “Ik heb nog altijd iets te zeggen, maar ze vragen mij niet.”

Bart Vanneste: ‘Dat je nu van de ene op de andere dag gecanceld kan worden, was even schrikken. Gelukkig had ik snel door dat je beter niet furieus reageert op dwaze Facebook-comments. Op café daarentegen...’ Beeld Carmen De Vos

2. Voor wie supporteren deze jongeren met Marokkaanse roots? ‘De Rode Duivels weerspiegelen het échte België’

Belgische jongeren met Marokkaanse roots stonden zondag voor een dilemma. Voor wie moesten supporteren tijdens de tweede wedstrijd van het WK voetbal, België - Marokko?

Hicham Lahsini (21): “Het WK voetbal zorgt voor samenhorigheid, een soort van verbondenheid met mensen die je niet eens kent. Dat vind ik mooi op te zien, maar er is ook een keerzijde: ik vind het lastig om als Marokkaanse Belg luidop te supporteren voor Marokko in hartje Antwerpen.”

Sidi El Omari, Dries Hilali en Hicham Lahsini: ‘Mijn hart kiest voor Marokko, maar mijn brein voor België.’ Beeld Wouter Van Vooren, Patrick De Roo

3. ‘Wetstraat, we have a problem’: zo is België er momenteel echt aan toe

We hebben niet genoeg windmolens, en mensen die werken. De ziektepreventie schiet tekort, de staatsschuld is torenhoog. Op basis van 65 indicatoren en vergeleken met de rest van Europa moet je zeggen: België kraakt in zijn voegen. ‘Hoeveel oranje en rode lichten moeten we krijgen om de urgentie te begrijpen?’

Al is er ook een positieve nooit. Onze jaarlijkse afvalberg ligt met 746 kilogram per persoon vrij hoog, maar 52 procent daarvan wordt gesorteerd en gerecycleerd. Daarmee zitten we in de Europese top vijf. Ter vergelijking: in een land als Roemenië bedraagt dit slechts 13,7 procent.

Armoede-expert Bea Cantillon: 'Niet alleen in België, maar in heel Europa zien we dat bij kwetsbare mensen, zoals kortgeschoolden, werklozen, mensen met een migratieachtergrond, het risico op armoede groter is geworden.’ Beeld Jill Heesbeen

4. Bijna wekelijks wordt de familie E.H. door drugskartels bestookt. Ondanks slimme camera’s

Er staan er nu al zeker drie in verder erg vreedzaam ogende woonwijken aan de rand van Antwerpen. Granaatcamera’s. De politie plaatst ze voor woningen waarvan ze denkt dat drugskartels die gaan bestoken. En de politie denkt goed. Het overkomt de familie E.H. bijna wekelijks. In de nacht van donderdag op vrijdag werd ze alweer geviseerd, al schoten de daders op het verkeerde huis.

“Het gaat om heel veel geld en het speelt zich ver boven onze hoofden af, en ook boven dat van Bart De Wever.”

Granaatcamera’s in Antwerpen. Beeld Tim Dirven

5. ‘Toen een bezoek met de ouders niet doorging, pakten de zusjes elkaars hand: we zitten in hetzelfde schuitje’: verhalen van pleegouders

U zag ze de afgelopen week misschien ook wel passeren: de affiches waarin Pleegzorg Vlaanderen vraagt of u geen plekje meer vrij hebt in uw gezin voor een pleegkind. De vrolijke tekeningen van illustra­trice Eva Mouton staan in schril contrast met de boodschap, want die is allerminst om blij van te worden: er staan vandaag meer dan duizend kinderen en jongeren op een wachtlijst voor een warme thuis.

Wij spraken met pleegouders die het wél aandurfden deze kinderen een nieuwe thuis te geven. “Wij zijn mensen met een hoek af.”

Sinds enkele jaren heeft de Vlaamse overheid als devies: pleegzorg is de eerste te overwegen optie als jonge kinderen niet thuis kunnen blijven. Beeld Aurélie Geurts

“Een trauma van iedereen die als homo opgroeit, is dat je altijd het gevoel hebt dat je anders bent. En als je geen kinderen hebt, is het wel duidelijk. Ik vroeg onlangs aan iemand hoe het ging met zijn jonge kindjes en hij zei: ‘Echt goed, ik kan iedereen het vaderschap aanraden.’ Dat was pijnlijk.”

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Tweeëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: Pieterjan Marchand (29) van YouTube-collectief Supercontent.

"En dan rijst de originele vraag: willen we überhaupt koste wat kost een kind? Heterokoppels staan over het algemeen veel minder stil bij die vraag." Beeld © Stefaan Temmerman

Te midden van de oorlogsellende in Oekraïne zoeken professor David Criekemans (UAntwerpen) en zijn studenten naar diplomatieke uitwegen voor Oekraïne, Rusland én de grootmachten.

“Er is de optie om de Krim een autonomiestatus te geven, maar dan binnen Oekraïne. De Krim had ook voor de annexatie een aparte band met Rusland. Al in 1991 sprak 42 procent van de bevolking zich uit tegen de Oekraïense onafhankelijkheid. Er wonen nu nog meer Russen sinds de annexatie van 2014.”

Professor David Criekemans (UAntwerpen) wikt de diplomatieke opties omtrent de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Beeld Eva Beeusaert / AFP

8. Beste Matthijs van Nieuwkerk, u zult herinnerd worden als die psychopaat

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Deze week: Matthijs van Nieuwkerk.

“Ik heb nieuws voor u. U gáát de geschiedenis in. Maar om alle verkeerde redenen. U bent nu 62. Over 10 jaar zal niemand zich uw show nog herinneren. Velen zullen wel nog weten dat u die psychopaat was die mensen ziek maakte en dacht dat de evenaar door zijn bilnaad liep.”

'Beste Matthijs van Nieuwkerk. Wat met u gebeurde, zie je ook vaak bij seriemoordenaars.' Beeld Mellon

9. Waarom zijn restaurantfilms, ‘The Menu’ voorop, ineens zo duister en uitzichtloos?

Horror, voedselporno en satire komen bij elkaar in de duistere restaurantfilm The Menu – niet de eerste film volgens dat recept het afgelopen jaar. Culinair recensent Hiske Versprille vraagt zich af: betekent dat het einde van de kritiekloos romantische foodiefilm?

“Het is opvallend hoe duister en uitzichtloos de restaurantfilms en -series zijn die het afgelopen jaar zijn uitgekomen. Alsof de horeca, ontwaakt uit haar jarenlange covidcoma, iets wezenlijks aan onschuld en plezier heeft verloren.”

'The Menu' is nu te zien in de bioscoop. Beeld RV

