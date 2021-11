Dat ik opgehouden ben met het slikken van antidepressiva, merk ik aan mijn reactie op dit soort opportunistische architectuur

Auteur Lize Spit (Het smelt, Ik ben er niet) schrijft over haar leven.

Toen ik R. net leerde kennen, zond ik hem een foto van het pas gebouwde appartementencomplex op het Robert Pequeurplein, met de vraag of hij het geslaagd vond. Gelukkig reageerde hij voorzichtig negatief. Mijn vraag was, zonder zo bedoeld te zijn, toch een soort van relatietest — hoe zou ik gevleid kunnen zijn door de aandacht van iemand die iets zag in zo’n zielloos wan­gedrocht?

De buurt rond het plein waar dit onderwerp van onze relatietest drie jaar later nog steeds staat, was ooit welvarend, zo getuigen de statige panden die dateren uit de hoogdagen van de Joodse textielhandel. Ook de redactie van deze krant was er tot twintig jaar geleden nog gelegerd.

Tientallen oude herenhuizen, allemaal in bezit van de projectontwikkelaar, zijn gesneuveld in het bouwproces, woningen die inderdaad aan een opfrissing toe waren nadat ze decennialang niet onderhouden waren, en er bijgevolg brand uitbrak.

Op de tekening die werd uitgehangen toen ze met de bouw bezig waren (‘nu al twintig procent verhuurd’), zag het er beter uit, het weelderige groene dak en de vele kleurpartijen. Maar nu alles af is en er geen kleurenfilter over te leggen valt, oogt het ronduit kakofonisch. De gevel is bekleed met goedkope roosbeige tegeltjes, alsof je uitkijkt op een gigantische spatwand. De donkerbruine kunststoffen panelen, die hopelijk niet de indruk moeten wekken van hout te zijn gemaakt, vloeken met de glanzende metalen balustrades en de grote vlakken beton. De vorm doet denken aan een cruiseschip en een Hobbithol tegelijk. Tot overmaat van ramp zit er ledverlichting in het ontwerp verwerkt, die het gebouw met een kille gloed sluiert — de binnenkant van mijn koelkast is nog gezelliger uitgelicht.

Recentelijk zijn ze aan de andere kant van het binnenplein begonnen met de bouw van exact hetzelfde complex, copy-paste. Opnieuw wekt het de indruk door drie architectenbureaus tegelijk te zijn ontworpen zonder dat ze elkaars tekeningen mochten inzien.

Dat ik opgehouden ben met het slikken van antidepressiva merk ik aan mijn reactie op dit soort opportunistische architectuur. Ik maak omwegen om een aanblik erop te ontwijken, omdat het niet meer van me afglijdt, de verontwaardiging over de minachting van esthetiek. Het gaat er niet om of iets er volgens mijn eigen smaak goed uitziet, maar of er zorg aan is besteed, of er liefde in zit verwerkt. Dat je het gevoel krijgt dat iemand om de toekomst van de buurt geeft, iemand aan de omwoners denkt. Dat het energie geeft wanneer je er een blik op werpt, in plaats van dat het energie kost.

Wat voor mij lelijke architectuur typeert, is dat ik me meteen, bij de eerste blik, probeer voor te stellen hoe het zal aftakelen: hoe de LED-strips het zullen begeven en dan niet hersteld zullen worden, hoe het groene dak zal verschralen, hoe de tegels loslaten en dat je dan kleine vierkantjes krijgt waar het witte plaksel zichtbaar wordt, met de strijkrichting van de pleistertroffel er nog in.