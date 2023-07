‘Dat gedrocht had hier nooit mogen komen’: inwoners van Kalfort kijken al jaren op een spookdorp

August Sleebus kijkt over zijn moestuintje naar de vijf onafgewerkte gebouwen aan de andere kant van het werfhek. “Ik zou zeggen: breek het af. Maar dat gaat niet gebeuren. En wij zitten met de patatten.”

Voor de 81-jarige bewoner van de wijk Fabiolapark in Kalfort, een gehucht van Puurs-Sint-Amands, is het Triamant-spookdorp in zijn achtertuin al jaren een doorn in het oog. Hij is blij dat er eindelijk ook een journalist tot in Klein-Brabant is gekomen, want de voorbije week ging het in de Triamant-saga enkel over Sint-Truiden, Bree of Wervik. “Terwijl hier al jaren van alles niet in de haak is.”

Even recapituleren: vorige maand ging de zorgafdeling Curamant van het woon-zorgbedrijf Triamant failliet. Dat leidde tot een cascade aan problemen op de sites van Triamant, dat de voorbije jaren inclusieve woon- en zorgcampussen voor ouderen en gezinnen aanplantte op verschillende plekken in Vlaanderen. Door het faillissement moest het stadsbestuur van Sint-Truiden oudere bewoners van de Triamant-campus in Velm eerstelijnszorg of ander onderdak aanbieden. De Vlaamse Zorginspectie stelde bij een rondgang in serviceflats ‘mensonwaardige en levensbedreigende omstandigheden’ vast. In Wervik startte het parket in West-Vlaanderen een opsporingsonderzoek naar de gang van zaken op de campus van het zorgbedrijf.

Gezond en gezellig

Gelukkig is het niet tot zulke wantoestanden gekomen in Kalfort, maar dat moeten we dan een geluk bij een ongeluk noemen. De werken op het perceel liggen al meer dan anderhalf jaar stil. Zolang al staat de Triamant-campus met 126 woningen, een restaurant en zorgdiensten voor ouderen nu te verkommeren in dit natuurgebied.

Waarom weet niemand in het plaatsje aan de aanlokkelijke Molenbeek-vallei. Volgens de website van Triamant was de opening van het ‘dorp in de stad’ voorzien in 2023. Lees mee: “Triamant Puurs wordt een bruisende plek, die draait om gezelligheid, gezondheid, groen en een goed gevoel. In deze autoluwe omgeving komen flats, studio’s en handige voorzieningen. Generaties leven door en met mekaar in deze vernieuwende woonvorm. Waar nodig en mogelijk helpen jong en oud mekaar.”

Maar niemand helpt elkaar hier vandaag. Op de Facebook-pagina schrijft iemand: “Zou u niet beter uw rommel eens opkuisen in plaats van reclame te maken voor iets dat er niet is?” Buurvrouw Jeannine Dewitte vanuit haar keuken in een van de aanpalende arbeidershuisjes: “Dat gedrocht had hier nooit mogen komen.”

Joos Wauters ziet het gemor met lede ogen aan. De broer van radiolegende Jan Wauters woont een paar honderd meter verderop. Hij was een van de vele Puursenaren die vanaf het begin serieuze vragen hadden bij de komst van de woon-zorgcampus. “Dit stuk grond bevindt zich in een gebied dat gevoelig is voor overstromingen, met de rivier Molenbeek in de directe nabijheid”, verwoordt hij de wijdverspreide frustratie. Nu geldt dat eerste voor wel meer regio’s in Vlaanderen, maar in dit poldergebied zijn de mensen extra gevoelig voor overstromingen.

Burgers en oppositie

Er waren ook bezorgdheden over de toegankelijkheid van de nieuwe campus en de verkeersdruk op het dorpje van drieduizend mensen. Wauters bundelde alle klachten en vragen vanuit twee burgerbewegingen. Maar het gemeentebestuur zette door. In 2017 werd het project vergund zonder dat iemand bezwaar aantekende. Ook de oppositie liet uiteindelijk begaan.

Wauters: “De volstrekte meerderheid van één partij maakt het bijzonder moeilijk voor een oppositie. Je kunt als oppositiepartij ook moeilijk tegen een nieuw zorgproject zijn, natuurlijk. Maar milieu, natuur en mobiliteit zijn evengoed zorgen waarmee een gemeentebestuur rekening moet houden. En kijk, nu zitten we als klein dorp opgezadeld met een leegstandswijk. De oorspronkelijk voorgestelde utopie heeft zich ontpopt als dystopie.”

Triamant gaf geen antwoord op onze verzoeken om een reactie over wat er gaat gebeuren met de onafgewerkte vestiging in Kalfort. Burgemeester Koen Van den Heuvel (cd&v) laat het volgende weten aan de telefoon: “Triamant was ooit een veelbelovend en baanbrekend project dat bekroond werd met prijzen. Ik blijf hopen dat de campus alsnog uitgroeit tot een waardevolle toevoeging voor onze gemeente.”