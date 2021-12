Dat er iets niet in de haak zit, ontdekte ze toen ze ging snuisteren in de whatsapp-berichten van haar ouders

Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (8).

Het is niet eens half zeven in de ochtend als je gestommel op de trappen hoort. De voetstappen klinken wat luider dan anders, de stemmen ­minder gedempt. Je wordt wakker en denkt: dit is ­misschien wel de laatste keer dat ik dit specifieke geluid zal horen. Je weet nu al dat je het missen zal.

Het geluid in de traphal komt van de kinderen. Vanaf hun slaapkamerdeur volgen ze het spoor van chocolademunten dat hen naar de woonkamer leidt. Ongeduldig, met ook nog eens een kat die nerveus tussen hun benen schiet, lopen ze de gang in. Ze weten wat hen te wachten staat. Waar normaal de bijzettafel staat, liggen nu twee schoenen gevuld met speculoos, en twee juten zakken met cadeautjes, mandarijntjes en beeldjes uit chocola. Dit is de ochtend van Sinterklaas.

Zo vieren jullie het ritueel, jaar na jaar. Ditmaal voelt het anders. Het is de laatste keer geweest dat een van je kinderen nog in het sprookje geloofde. John John is, ­uiteraard, al eerder van zijn geloof gevallen. Hij houdt zijn mond, om de pret van zijn zus niet te vergallen, maar toch vooral om de kans niet te mislopen om zelf nog een cadeau te blijven krijgen. En nu is Missy stilaan tot de jaren van onderscheid gekomen.

Dat er iets niet in de haak zit, heeft ze ontdekt toen ze ongevraagd ging snuisteren in de Whatsapp-berichten van haar ouders. Daar las ze hoe haar moeder niet wist waar de pakjes verstopt zitten en hoe haar vader zich afvroeg of er nog iets origineels voor Missy kon bedacht worden. Zo raakt een sprookje op al te ­hedendaagse wijze onttoverd. De volgende ochtend gaat ze ­dwingend voor je staan: “Zeg me wat ik ga krijgen. Ik weet alles.” Hulpeloos kijk je haar moeder aan. Die zegt: “Ze heeft het mij ook al gevraagd.”

Uiteindelijk praat je dochter zichzelf een compromis aan. Ja, de sint bestaat. Maar neen, hij brengt niet alle cadeautjes zelf, ben je gek. Dat weet ze toch al lang, houdt ze zich sterk. Dit is het moment waarop een gelovige van zijn overtuiging valt, maar toch nog even volhoudt uit angst voor represailles van de vertoornde god. Je weet maar nooit. In de volgende fase zal Missy met haar vriendinnetjes op school gaan praten over de sintkwestie. Zo zullen ze alle puzzelstukjes bij elkaar leggen. Onherstelbaar zal het sprookje wegsmelten.

Het is de leeftijd, niks aan te doen. Ook volgend jaar zal je nog chocolademunten rondstrooien, maar misschien zal je minder je best doen om ze netjes te verdelen over de hele trap. John John en Missy zullen braaf hun schoentje klaarzetten, maar ze zullen naar je grijnzen als ze het pintje naast de wortel plaatsen. Ze zullen blij zijn als ze merken wat er in de juten zak verstopt zit, maar het gestamp op de trappen voordien zal minder intens zijn.

Het zal anders zijn, definitief. Maar wie weet wat krijg je daarvoor in de plaats.