Dat dient het nieuwe GAS-reglement nagegeven: de ‘overlastmannen’ zijn verplaatst

In Frituur Station aan het stationsplein in Sint-Truiden zijn de blikjes Jupiler weggehaald uit de open ijskast. De Jupilers staan nu in de koelvitrine, tussen de half ontdooide bitterballen, berenklauwen en zigeunersticks. Je kan ze niet meer zelf pakken. “Voor het gemak”, zegt een van de uitbaatsters. “Als u er buiten of op ons terrasje van drinkt, krijgt u een boete. U mag het biertje wel mee naar huis nemen en daar opdrinken. Of hierbinnen aan het toogje.”

Tijdens de pandemie had het Sint-Truiden van toenmalig burgemeester Veerle Heeren (cd&v) het lastig met de implementatie van al die draconische maatregelen. Partijgenote en huidig burgemeester Ingrid Kempeneers beloofde bij haar aantreden het vertrouwen van de Truienaren terug te winnen “met koffie en appeltaart”, maar zoekt het nu toch weer in het draconische.

Twee nachtwinkels

Sinds woensdag geldt in het stadscentrum een verbod op openbare alcoholconsumptie. Wie door de politie wordt betrapt met een geopend blikje bier of een ontkurkte fles wijn of cava riskeert een GAS-boete van 350 euro. Aanleiding was “overlast rondom de vele nachtwinkels in de stationsbuurt”.

Op avond 1 van het verbod is het allereerst vruchteloos zoeken naar een nachtwinkel nabij het station. Er is een Domino’s Pizza, een voorgoed gesloten café en Frituur Station. “Het was verderop in de Stationsstraat, meer in het centrum”, legt de frituriste uit. “Die mannen daar hebben het er de laatste tijd een beetje te bont gemaakt.”

We vinden nachtwinkel Gora Shops en zijn naamloze concurrent na 250 meter stappen. Een bonkige Oost-Europeaan staat er zes halve liters Cara Pils af te rekenen. De man, zo valt te begrijpen, behoorde tot de aanleiding tot het nieuwe GAS-reglement, maar wil daar liever niks over zeggen en sloft weg in de richting van het stadspark.

The Beagles

“En dát mag dan wel!”, roept een boze fietser wat verder in de straat, wijzend in de richting van waar een niet geheel zuiver klinkende versie van ‘Mia’ van Gorki behoorlijk luid door de luidsprekers schalt. “Jaja, de middenstand regeert het land”, zegt hij. “Maar als ik straks na een lange werkdag met mijn maat een bierblikje opentrek, dan krijg ik een boete. Dan zegt de burgemeester: ‘Op een terras of op restaurant krijgt u geen boete.’ Oké, maar wat is dat daar dan?”

Het geluid komt van de overkant van de straat bij café ’t Café. Daar, met de rug naar het Stadskantoor, het gemeentehuis in zekere zin, staat op avond 1 van het verbod een vijftigtal vijftigers en zestigers te heupwiegen, allemaal een biertje in hand of een glas cava. Zo goed als allemaal wit, de een al iets beschonkener dan de andere, en pal op straat. Voor het openluchtoptreden van coverband The Beagles.

Tussen ‘Mia’ en ‘Vlaanderen boven’ in heft de zanger-toetsenist het glas op ‘de Filip’. Hij is degene die zonet twee Stella’s heeft laten aanrukken voor hemzelf en de drummer: “Filip, waar zijt ge? Schol, Filip!”

Ook al zijn de decibels te horen tot een heel eind in de Stationsstraat, toch ziet geen van de aanwezigen iets dat eventueel als contradictorisch zou kunnen aanvoelen. “Wij hebben een vergunning, dat is één”, zegt een dame. “En wij gooien geen afval op de grond, dat is twee. De burgemeester heeft gezegd dat de politie niet zal tussenkomen op terrasjes.”

De fietser is niet overtuigd. “Van mij mag iedereen feesten, de hele nacht door, maar als er een straatverbod is voor alcohol, laat het er dan een zijn voor iedereen. Ik zal u trouwens zeggen waar de overlastmannen nu zitten. In het park. Ik heb ze gezien. Het is hier nu zoals in Brussel. Er is overlast? Ha, weet ge wat we gaan doen? We gaan het probleem verplaatsen van deze straat naar die straat.”

In het stadspark herkennen we hem meteen, mijnheer Cara Pils. Herenigd met zijn nachtwinkelvrienden. Ze zijn met zijn zessen. De politie heeft hen hier kennelijk nog niet weten op te sporen. “Blijkbaar praatten we te luid”, zegt een van hen. “Hier kan niemand daar last van hebben. En als het bier op is, gaat iemand nieuw bier halen. Het zijn warme avonden.”