‘Dat de koning bij ons thuis kwam eten, was echt heel bijzonder’

De oudste is 34 jaar, imam en is professioneel bekommerd om de geest. De jongste is 26, ex-bodybuilder, en als personal coach professioneel bekommerd om het lichaam. Khalid en Brahim Benhaddou, broers.

Khalid

“Man man man, dat waren echt bizarre taferelen. Een paar jaar geleden, in een sportzaal in Dinant, zag ik mijn broer aan het werk op een bodybuildingwedstrijd. Voor Brahim het podium op ging, propte hij zich vol met snickers en kon ik alleen maar denken: ‘Waar ben jij eigenlijk mee bezig?’ (lacht) Achteraf bleek het om een ritueel te gaan, om de spieren op die manier extra in de verf te zetten.

“Hij is erg gefascineerd door het lichamelijke en heeft daar een hele holistische visie rond gebouwd: van voeding tot slaap, gewicht, training, enzovoort. Brahim is in perfecte conditie en heeft de kracht van de overtuiging. Als ik hem bezig hoor tegen klanten in zijn trainingspraktijk, dan voel ik bij hem dezelfde begeestering als wanneer ik zelf een publiek toespreek. Of dat nu in de moskee is of elders.

“Ik heb een wat aparte positie in ons gezin, als imam, maar ook Brahim heeft een aparte status. Van de acht kinderen ben ik de derde jongste en is hij de jongste. Onze ouders komen uit Tamassint, een heel klein dorp in het noorden van Marokko, niet zo ver van Al Hoceima, en spreken Berbers. In hun traditioneel Marokkaanse cultuur is de jongste van het gezin de mazoz. Brahim kon zich als kind meer permitteren, want bij de mazoz is onconventioneel gedrag meer toegelaten dan bij anderen. Hij had de vrijheid zich al dan niet te conformeren aan de ideeën. Een vrijheid die de oudste bijvoorbeeld niet had. We schelen acht jaar en vroeger was ik zijn mentor en hielp ik de juiste keuzes te maken, maar ik had geen autoriteit over Brahim. Dat hoefde ook niet. In deze tijd zijn mensen minder met autoriteit bezig. Ze zijn schepper van hun eigen leven.

“We zijn opgegroeid in de Brugse Poort in Gent, een wijk die op sociaal-economisch vlak heel kwetsbaar is. De kaarten lagen niet goed. De wijk heeft de nodige problemen en uitdagingen, en heeft weinig rolmodellen. Achteraf bekeken kun je stellen dat Brahim en ik in armoede zijn opgegroeid, maar zo voelde dat toen niet aan. Vergeleken met onze omgeving was onze situatie niet anders. We hadden even weinig als zij, maar in onze ogen was dat evenveel. Moeder was huisvrouw en zorgde voor de acht kinderen, terwijl vader ging werken in een bloemisterij in Melle, al vanaf begin jaren 70.

“Allemaal zijn we producten van de traditionele opvoeding. Thuis werden er veel dingen echt ingepompt: respect voor de ouders, respect voor ouderen, geen drank, geen drugs, geen crimi, de juiste vrienden, bidden, naar de moskee gaan, enzovoort. De opvoeding had geen politieke dimensie, maar een ethisch-morele. Dat vader en moeder een eerder traditionele vorm van het geloof belijden en ik als imam voor een meer rationele islam sta, heeft me kritiek opgeleverd van buitenaf, en leidde ook binnen het gezin soms tot gezonde discussies. Altijd heb ik het gedachtegoed en de rituelen van mijn ouders gerespecteerd. Brahim ook. Het is niet mijn bedoeling hen te veranderen. Het is de maat­schappij die ik voor ogen heb. Terugblikkend is het mooi om te zien dat alles is goedgekomen.

Beeld Wouter Van Vooren

“Akkoord, mijn eigen leven kon er anders uitgezien hebben toen ik als voetballer (Khalid Benhaddou speelde nog samen met Vadis Odjidja, red.) een aanbod kreeg van een ploeg uit de Engelse tweede klasse. Zowel mijn vader als de ­islamleraar vond dat geen goed idee. Het zij zo.

“Binnen het gezin kon ik me nog wel als jongeling gedragen, maar in onze gemeenschap was dat moeilijker. Met de status van imam kwamen bepaalde verwachtingen. Ik zat weleens op een terras en kreeg dan kritiek: ‘Een imam op café?’ Als jongeman was het niet eenvoudig om daarmee om te gaan. Daar heeft hij hier geen last van gehad, als mazoz kon hij doen wat hij maar wilde.”

Brahim

“Khalid heeft altijd een speciale plek ingenomen in het gezin. Hij was nog geen dertien jaar en had de volledige Koran uit het hoofd geleerd in de moskee. Ik keek naar hem op, en heb zelfs Koranles gekregen van mijn broer. Hij heeft me deels geholpen die ook te memoriseren, wat is gelukt, op mijn zestiende. Tot zes keer per week, telkens twee uur, verzen overschrijven op een houten plank, met een houten pen en speciale inkt, dat eindeloos herlezen, instuderen en dan uitvegen, om een nieuw hoofdstuk op te schrijven. Khalid nam deel aan internationale reciteerwedstrijden, ook de hoog aangeschreven wedstrijd in Dubai. Daar wil ik nu overigens een tweede filiaal starten van mijn bedrijf, Coached by Brahim, want lifestyle is belangrijk in Dubai.

“De discipline die me al studerend in de moskee is bijgebracht, daar pluk ik nu de vruchten van als coach. (Brahim begeleidde Joris Hessels voor zijn rol in ‘Albatros’, Sebastien Dewaele voor ‘Undercover’, en is ook coach van Pommeline, red.) Het zorgde voor een zodanige focus dat ik me vroeger maandenlang kon voorbereiden op bodybuildingwedstrijden, door al ruim op voorhand minder calorieën in te nemen, vocht te verliezen om een zo dun mogelijke huid te hebben, extra spieren te trainen, om dan droog te staan als het moest, zoals in Dinant, waar mijn broer inderdaad niet wist wat hij daar allemaal zag. (lacht)

“De focus op het lichaam kwam er in het vijfde middelbaar. Ik woog toen te veel, viel veel af, en toen ik mijn weg niet vond in het hoger onderwijs – ik probeerde eerst sociaal werk, dan marketing en dan lichamelijke opvoeding – werd ik coach bij Jims Fitness, om later een eigen zaak te beginnen.

“Uiteindelijk is iedereen bij ons goed terechtgekomen. Dat moet je onze ouders nageven. Onze oudste broer is psycholoog, een zus is leerkracht, een andere zus werkt met geïnterneerden in Nederland, een broer is jurist, iemand doet de beveiliging van het Jan Palfijn-ziekenhuis en nog een andere broer is vertegenwoordiger. Khalid is door zijn Koranmemorisatie snel volwassen moeten worden: iedereen kwam met vragen bij hem aankloppen met vragen over het geloof, maar evengoed over families of werk.

“Het is logisch dat ik naar hem opkeek, en nog altijd sta ik versteld van de groei die hij blijft doormaken. Het is ook dankzij hem dat de koning bij onze familie kwam eten, in Evergem, bij onze oudste broer. Vader is hier ooit alleen aangekomen om te werken, later kwam moeder over met onze oudste broer, toen nog enig kind. Om dan decennia later de koning te ontvangen met je familie van acht kinderen, is heel bijzonder.”