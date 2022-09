Darts op hoog niveau: NASA probeert de aarde van meteoren te beschermen door er satellieten op af te vuren

Ze staan niet meteen bekend als de grootste grappenmakers, de jongens en meisjes van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in Washington D.C. Toch doet de naam van de ruimtemissie die in de nacht van maandag op dinsdag haar orgelpunt kent, anders vermoeden. Double Asteroid Redirect Mission, doopte NASA die. Afgekort leest dat dus als DART.

Zou het een verwijzing zijn naar het spelletje dat Dimitri ‘Dancing Dimi’ Van den Bergh in ons land populair maakte, namelijk darts? Want dat is eigenlijk wat NASA van plan is: een van zijn satellieten als een dartspijltje wegwerpen. Bedoeling is Dimorphos te raken, een asteroïde met een diameter van ongeveer 170 meter.

NASA hoopt via deze kleine ‘duw’ – lees: een frontale botsing van zo’n 310 miljoen euro – de meteoor in een andere koers te duwen. Als dat lukt, vindt de mensheid misschien wel het antwoord op toekomstige asteroïde-inslagen. Eigenlijk wil NASA ons van een ondergang zoals de dinosaurussen behoeden. Die stierven uit nadat een meteoor tegen de aarde was gebotst. In tegenstelling tot Hollywood-scenario’s is het weinig realistisch zo’n asteroïde te doen ontploffen door er een satelliet op af te vuren.

Voor alle duidelijkheid: Dimorphus vormt geen gevaar. De meteoor, die deel uitmaakt van een bredere groep asteroïden, bevindt zich op zo’n 9,6 miljoen kilometer van de aarde en zal niet botsen met de aarde. Maar dat zoiets echt gevaarlijk kan zijn, toonde de inslag van een asteroïde in Chelyabinsk in Rusland in 2013. Toen raakten zo’n 1.600 mensen gewond, bijvoorbeeld door het rondvliegende glas toen de schokgolf heel wat ramen verbrijzelde.

Volgens The Guardian volgen astronomen continu zo’n 30.000 grote asteroïden op in de nabijheid van de aarde. Geen enkele daarvan zou de komende honderd jaar in contact met de aarde komen. Maar DART zou wel een antwoord kunnen vormen op kleinere, minder voorspelbare meteoren die richting de blauwe planeet vliegen.

Om die optie achter de hand te hebben, moet NASA eerst wel slagen in zijn opzet maandagnacht. Dat is geen evidentie. De complexiteit ligt net iets hoger dan bij het gemiddelde dartsspel. Om een idee te geven: NASA zal pas een etmaal voor impact de positie van Dimporhos kennen, met een foutemarge van “ongeveer 2 kilometer”, aldus het persbericht van NASA. Snelheid van impact: 23.760 kilometer per uur. Kortom, weinig kans dat de wetenschappers in Washington aangemoedigd worden door een zaal vol (dronken) supporters. Die moeten zich kunnen concentreren. Fans kunnen het exploot wél online volgen.