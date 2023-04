Darshan Boerema drong vermomd als ambulancier ZOO Antwerpen en Plopsa Station Antwerp binnen: ‘Ik kon gaan en staan waar ik wilde’

Het Nederlandse You-Tube-fenomeen Darshan Boerema raakte verkleed als ambulancier Plopsa Station Antwerp en ZOO Antwerpen ongehinderd binnen. ‘Het is in België bij wijze van spreken makkelijker om een echt ambulanciersuniform te kopen dan normale kledij.’

Hoe ging u te werk?

“In Nederland maakte ik al heel wat video’s rond beveiliging. Zo merkte ik dat je met de juiste kledij makkelijk binnenraakt op plaatsen waar je eigenlijk niet hoort te zijn. Een Belgische man die beroepshalve een uniform draagt, mailde me dat België kampt met hetzelfde beveiligingsprobleem. Na wat research besloot ik, verkleed als ambulancier, binnen te proberen raken in Plopsa Station Antwerp en ZOO Antwerpen.

“In Nederland is het best moeilijk om legitieme uniformen te kopen. Hier in België bleek dat doodeenvoudig. Ik vond meteen enkele websites die me allerlei beroepskleding aanboden. Het is hier bij wijze van spreken makkelijker om een echt ambulancierspak te kopen dan normale kledij. Nooit vroeg iemand mijn naam of accreditatie. Ik moest zelfs geen account aanmaken. Gewoon bestellen en de dag erna lag het klaar in Antwerpen. Met mijn fluorescerende ambulanciersoutfit vertelde ik aan de kassa simpelweg dat ze me nodig hadden in het park. Zo makkelijk was het, ik kon rondlopen waar ik wilde.”

En dat allemaal voor de likes? Of zat er een andere reden achter?

“Ik koos Plopsa en ZOO Antwerpen niet voor een specifieke reden. Ze liggen gewoon dicht bij elkaar. Het gaat me om de boodschap, niet om het bedrijf.

“Met mijn stunt wil ik twee zaken aankaarten. Ten eerste vind ik het bijzonder vreemd dat je zomaar overal kunt binnenwandelen wanneer je een bepaald vestje draagt. Iedereen die een beetje liegt, geraakt in België blijkbaar overal binnen. Ook mensen met slechte bedoelingen krijgen met een goedkope smoes zoals die van mij toegang tot controlekamers en pretparken. Er is echt niemand die de zakken of tas van een zogezegde ambulancier nakijkt.

“Dat brengt me bij het tweede punt. Sinds de aanslagen in Zaventem voerde België een nieuw uniform in. Er moest een outfit komen die niet langer afhankelijk was van regio of dienst. Zo wilde jullie overheid verwarring tegengaan en beveiliging verbeteren: dit zou fraude en eventuele aanslagen moeten tegengaan. Maar door dit universele uniform te verkopen aan iedereen die het maar wil, wordt de kans op fraude net groter. Dergelijke stompzinnige, bureaucratische ideeën wil ik als beroepsjournalist blootleggen. Noem me dus zeker geen YouTuber. Ik publiceer mijn onderzoek dan wel op het platform, officieel ben ik een journalist.”

Verwacht u nu geen problemen met Plopsa Station Antwerp of ZOO Antwerpen?

“Ik ben niet aan mijn proefstuk toe: eigenlijk is dit al de achtste stunt op rij. In Nederland nam ik onder meer de gemeenschapswacht, autoverhuurbedrijven en PostNL al onder de loep. Bij die laatste kon ik gewoon volledige karren tjokvol pakketjes meenemen. De video’s die ik daarvan maakte, krijgen wereldwijd honderdduizenden views.

“Meestal reageren bedrijven gewoon wat geïrriteerd: dat verwacht ik nu ook van Plopsa en ZOO Antwerpen. De man die me het uniform verkocht, liet wel al weten dat hij stappen zal ondernemen. Mijn advocaat mag dus een klacht verwachten. Als je doet wat ik doe, komt zo’n advocaat wel vaker van pas. Maar we houden ons steeds netjes aan alle journalistieke regels. Veel zorgen maak ik me dus niet.”

Zint u nu nog op andere acties?

“Zolang ik ongehinderd binnen blijf geraken, ga ik gewoon door. Heel wat Belgen sturen me intussen mails met allerlei gaten in (beveiligings)systemen. Mijn cameraman maakte de grap dat we misschien een half jaar naar België moeten verhuizen, zoveel lekken vond ik al. Of we dat nu doen of niet, jullie horen in ieder geval nog van mij. Let maar op.”