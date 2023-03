Darklands is het Tomorrowland voor fetisjisten van over de hele wereld

Geïnteresseerd in puppyplay, sm of pampers? Dan is Darklands in Antwerpen iets voor u. Dit weekend vindt ’s werelds grootste indoor fetisjevent plaats. Wij namen een kijkje tijdens de opbouw.

Op de metersgrote banner aan de ingang van Waagnatie laat een naakte man met een leren pet en cockring zijn leren boot rust op het blote gat van een op handen en voeten knielende man. ‘Play hard’, kopt de tekst. Wie hier binnenkomt (18+), weet dat hij niet flauw moet doen: dit event is niet voor mietjes.

Maar niemand die nog langs Darklands kan kijken. Organisator/CEO Jeroen van Lievenoogen plaatste in 2010 met deze ‘Tommorowland voor fetisjisten’ Vlaanderen op de internationale fetisjkaart. Toen heette het nog simpelweg Leather Pride en kwam er 600 man op af. “Nu zijn we wereldwijd het grootste indoor fetisjevent.” Woordvoerder en commercieel directeur Jacques Smet (44) grijnst laconiek wanneer we het event woensdag, dan nog in volle opbouw, bezoeken. “We zitten nu aan 7.500 bezoekers uit 70 landen, waarvan enkele niet meteen voor de hand liggend, zoals de Golfstaten, Indonesië of Maleisië.”

Dit jaar is sci­ence­fic­ti­on het thema. Alles is er aangekleed met futuristische decors, machines die uit bekende sf-films lijken te komen of led-schermen waarop ruimteschepen voorbijglijden.

Luiers

Een weekend lang zijn er (seks)feestjes, programma’s en masterclasses rond bondage, fisting, latex, trans mannen en bdsm… De thema’s en de fetisjistengemeenschap zelf worden diverser. In sneltempo. Op de banners die we in de zalen en gangen aantreffen staan ze opvallend vaak: puppy’s. Jonge mannen die leren hondenmaskers en soms zelfs een (bewegend) staartje opzetten. Of is het inbrengen? Maar zij zijn haast yesterday’s news in vergelijking met de superhelden: mannen die zich in strakke maillots of wetsuits van pakweg Batman of Thor wurmen, niet zelden met weinig verhullende vormen ter hoogte van hun kroonjuwelen.

“De superheroes zijn inderdaad recenter”, weet Smet. “Zij kwamen zo’n vier, vijf jaar geleden om de hoek kijken. In de VS waren ze al, bij ons zag je ze toen nog niet zo talrijk als nu. Die gemeenschap is naar ons toegestapt om meer betrokken te worden en zo zijn ze snel uitgegroeid tot belangrijk onderdeel. Nu hebben ze een eigen programma, shows en zelfs wedstrijden.”

Ik sla er de blinkende festivalgids op na. En ja, hoor, op zaterdag vinden zowel de Mr Superhero International als de European Puppy & Handler Contest plaats.

Darklands in opbouw. Beeld Geert De Weyer

2023 heeft nog iets nieuws in petto. Smet schuift een gordijn opzij. Daarachter een kinderspeelkamer in lichtroze en lichtblauwe kleuren, ingericht met Duplo-kinderhekjes en een kunstleren glijbaan.

“Eindelijk krijgen de ABDL’ers (Adult Baby Diaper Lovers, GDW) hun plek”, klinkt het. “Vorig jaar trof ik volwassen mannen in baby-outfits aan in het Puppy’s-ballenbad. Bleek dat zij Darklands als een safe space zagen. Nu krijgen ze ook een dagprogramma en komt er een coverband kinderliedjes zingen.”

Basisrecht

Smet begrijpt dat dat voor sommigen wat vreemd klinkt. “Maar je moet het zeggen zoals het is: seksuele identiteit is op dit festival nu eenmaal van groot belang en we zijn er als Darklands ook om aan te tonen dat seksualiteit een basisrecht is. Het is net de bedoeling dat je hier je seksualiteit leert ontdekken en ontdekt. In die zin is dit festival ook educatief.”

En dus kreeg ook mentale gezondheid een plek. Niet alleen het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa, ook VAGGA (centrum voor geestelijke gezondheidszorg) en Punt vzw (Advies- en informatiecentrum voor seksueel grensoverschrijdend gedrag) krijgen er een stand. “Hun aanwezigheid hier draait rond instemming voor seks, dat blijft cruciaal”, verduidelijkt Smet. Karina Zharmukhambetova (Punt vzw) bevestigt: “Het festival draait om plezier en daar maakt consent deel van uit.”

Ook daarop moet een event als dit voorbereid zijn, besluit Jacques Smet. “We willen dat de bezoekers zich veilig voelen. Hier kunnen ze informatie vragen of praten nadat het misschien misging. Want je weet maar nooit. Het is belangrijk dat je ook dat als event moet durven aan te kaarten en op te nemen, al is het uiteraard preventief.”