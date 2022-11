Dansende bouwvakkers in reclame voor WK in Qatar: supermarktketen Jumbo voert ‘misplaatst’ spotje af

Onhandig, dat is wel het minste wat je kan zeggen van de het reclamespotje naar aanleiding van het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar dat de Nederlandse supermarktketen Jumbo deze week lanceerde. Het begint allemaal heel onschuldig met allerlei bekende en minder bekende Nederlanders die de polonaise dansen op de originele songtekst: “Het is weer top. Het is weer toppie. Ik heb een polonaise in mijn koppie.” Oké, denk je dan, net als bij zoveel andere inspiratieloze reclamespots: iets om snel te vergeten.

Tot er in seconde 38 een tiental bouwvakkers in rode hesjes een mobiel toilet uitdansen. Langer dan twee seconden duurt hun passage niet, maar in ieder geval wel lang genoeg om heel Nederland op zijn kop te zetten. Logisch, onder andere de Engelse krant The Guardian onthulde vorig jaar dat er bij de bouw van de voetbalstadions voor het WK in Qatar duizenden gastarbeiders zijn omgekomen. In onze krant kon u afgelopen weekend nog het verhaal lezen van Gaziur Rahman (26) uit Bangladesh die in Qatar ging werken en getuigde over de mensonterende omstandigheden en het genadeloos systeem van leugens, uitbuiting en slavernij. Hij verdiende er amper 210 euro per maand, terwijl het gemiddeld salaris voor de Qatarezen zelf twintig keer hoger ligt.

Dat daarbij een polonaise niet echt op zijn plaats is, dat hadden ze bij het marketingteam van Jumbo blijkbaar niet zo goed begrepen. Misschien volgende keer toch een poging doen om de actualiteit een beetje te volgen? Jumbo kon dan ook niks anders doen dan flink door het stof gaan. Het haalde de reclame onmiddellijk uit de ether. “We realiseren ons dat hierin een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest. We bieden hiervoor onze excuses aan”, lieten ze via Twitter weten.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemde de reclame “misplaatst” en “onverstandig”. “Ik dacht: is dit wel echt? Is het geen parodie?”, zei woordvoerder Ruud Bosgraaf aan het ANP. “Amnesty bericht al tien jaar lang over wat er allemaal mis is in Qatar met die migranten. Doden op bouwplaatsen, beveiligers die overlijden, mensen die niet uitbetaald worden. En dan zie je in dit spotje mannen op een bouwplaats lopen in een oranje hesje. Onvoorstelbaar dat een bedrijf op deze manier de mist in gaat. Het legt een verkeerd soort link met de mensen die al die stadions in Qatar hebben gebouwd en daarbij gewond zijn geraakt of overleden. Het is een verkeerd soort lolligheid.”

Het was voor Jumbo trouwens niet het enige slechte nieuws deze week. Zo raakte ook bekend dat er een witwasonderzoek loopt naar de teruggetreden topman Frits van Eerd. De Nederlandse media meldden dat er honderdduizenden euro’s in contanten bij hem thuis zijn gevonden. ‘Echt toppie’ loopt het momenteel bepaald niet bij de supermarktketen.