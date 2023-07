Dankzij vernieuwd sociaal tarief surft half miljoen Belgen vanaf volgend jaar voor maximaal 19 euro per maand

“Jezelf geen internet kunnen veroorloven, leidt tot maatschappelijke uitsluiting”, argumenteert minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen). Er bestaat vandaag al een sociaal tarief voor telecom in de vorm van een korting van 11,50 euro per maand, maar volgens de minister schiet die regeling haar doel voorbij.

Zo’n 600.000 Belgen hebben er recht op, maar slechts 200.000 onder hen maken er gebruik van. “Vaak weten mensen niet eens dat ze er recht op hebben”, klinkt het. “Ik wil ervoor zorgen dat minder mensen hun recht op hulp mislopen.” In overleg met de operatoren komt er nu een nieuw sociaal tarief van 19 euro per maand.

In grote lijnen komen drie groepen in aanmerking voor het sociaal tarief. Mensen die van het OCMW een leefloon krijgen, hebben automatisch recht op betaalbaar internet. 65-plussers (alleenstaanden, of wie samenwoont met minstens één 60-plusser) komen in aanmerking als hun globaal belastbaar inkomen niet hoger is dan 25.797 euro bruto (voor alleenstaanden). Per extra gezinslid mag dit plafond worden verhoogd met 4.775 euro. Ook voor zwaar zorgbehoevenden (minimaal 66 procent andersvalide of arbeidsongeschikt) geldt dat het globaal belastbaar inkomen voor het hele gezin niet hoger mag zijn dan de door het RIZIV opgelegde plafonds van hierboven.

De ruim 500.000 Belgen die in aanmerking komen, zullen volgend jaar een brief in de bus krijgen waarmee ze naar een deelnemende operator stappen. Die zet hun bestaande abonnement dan automatisch om naar de goedkoopste formule.

Het verlaagde tarief is wel alleen mogelijk bij de operatoren met een eigen vast netwerk en een omzet van minstens 50 miljoen euro per jaar. Het zijn ook deze operatoren die de maatregel financieren, niet de belastingbetaler. Enkel Proximus, Telenet, Orange en VOO (Brussel & Wallonië) komen hiervoor in aanmerking.

Bundels

De 19 euro-formule gaat over vast internet. Maar ook abonnementsbundels waarin bijvoorbeeld ook mobiel internet, digitale televisie en/of een vaste telefoonlijn zijn opgenomen, kunnen door dezelfde categorieën kwetsbare personen en huishoudens aan een sociaal tarief worden afgesloten. Hiervoor bedraagt de maximale abonnementskost 40 euro.

De minimumvereisten qua snelheid en volume die voor het sociaal tarief van toepassing zijn, worden nog wettelijk vastgelegd. Een consument die meer wil - sneller internet, extra downloadvolume, een streamingplatform of andere betaalzenders -, kan zich hierop abonneren zonder zijn recht op het sociaal tarief te verliezen. De meerprijs die dit met zich meebrengt, dient hij dan volledig zelf te betalen, aldus De Sutter.