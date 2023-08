Dankzij separatist Carles Puigdemont komt nieuwe linkse regering in Spanje dichterbij: wat levert hem dat op?

Met de verkiezing van een linkse parlementsvoorzitter zet de Spaanse premier Pedro Sánchez een stap richting een nieuwe regering. Daarvoor mag hij Carles Puigdemont en zijn separatistische collega’s bedanken, die blijven hopen op politieke amnestie.

Het Spaanse parlement kwam donderdag terug uit zomervakantie. Op de planning stonden de verkiezing van een nieuwe parlementsvoorzitter en dagelijks bestuur. Normaliter is dat een formaliteit. Niet zo na de parlementsverkiezingen van juli, waarbij geen enkele partij de overwinning kon claimen. Sindsdien proberen het linkse blok rond de socialistische PSOE van huidig premier Pedro Sánchez enerzijds en de conservatieve Partido Popular (PP) van Alberto Núñez Feijóo, gesteund door het extreemrechtse Vox anderzijds, een meerderheid achter zich te verzamelen door kleinere partijen te paaien. De verkiezing van een nieuwe parlementsvoorzitter was de eerste test om te zien wie daarin geslaagd was.

Zetelverdeling parlement Spanje EH Bildu 6 PSOE 121 JUNTS 7 ERC 7 SUMAR 31 BNG 1 PNV 5 PP 137 Vox 33 CCa 1 UPN 1 Zetelverdeling parlement Spanje EH Bildu 6 PNV 5 JUNTS 7 BNG 1 ERC 7 SUMAR 31 UPN 1 PP 137 CCa 1 PSOE 121 Vox 33

Uiteindelijk trok Sánchez aan het langste eind. Hij schoof partijgenote Francina Armengol naar voor als nieuwe parlementsvoorzitter. Sánchez’ huidige linkse coalitiepartner Sumar had eerder al duidelijk gemaakt hem te blijven steunen. De vraag was donderdagochtend vooral of de Catalaanse separatistische partijen Junts per Catalunya (van de naar België gevluchte Carles Puigdemont) en ERC dat zouden doen.

onafhankelijkheidsreferendum

Buiten het blijven herhalen van hun eisenpakket hielden zij de afgelopen weken de lippen stijf op elkaar over wat ze zouden doen. Puigdemont herhaalde die eisen daags voor de stemming nog eens via X, het voormalige Twitter: een nieuw onafhankelijkheidsreferendum voor Catalonië en amnestie voor iedereen die vervolgd dreigt te worden voor het organiseren van het vorige referendum in 2017. “Enkel als hen bij wet amnestie wordt verleend, kunnen de Catalaanse politici én alle mensen die meehielpen aan dat referendum ontsnappen aan een rechterlijke vervolging”, zegt Paul Bekaert, de Belgische advocaat die Puigdemont nu al jaren bijstaat.

Zeggen dat het nu een uitgemaakte zaak is dat Sánchez zichzelf kan opvolgen aan het hoofd van een linkse regering, is een brug te ver. Maar de socialist kon een belangrijke klip ronden. Meer dan waarschijnlijk wordt hij door koning Felipe VI aangeduid als formateur voor een nieuwe regering.

Toegiften

Sánchez deed enkele duidelijke toegiften aan de separatistische partijen. Eerst en vooral was zijn keuze voor Armengol, de minister-president van de autonome eilandengroep Balearen, al een gunst in hun richting. Zij maakte bovendien meteen bekend dat regionale talen als Baskisch, Catalaans en Gallicisch voortaan mogen gesproken worden in het parlement. Sánchez belooft ervoor te ijveren dat hetzelfde gebeurt in de Europese instellingen.

Ook worden er twee onderzoekscommissies opgericht. Een eerste zou gaan over het internationale Pegasus-afluisterschandaal. Heel wat Catalaanse politici en sympathisanten claimen dat ook zij werden afgeluisterd. Een tweede commissie zal de aanslagen, die exact zes jaar geleden plaatsvonden in Barcelona en Cambrils, onderzoeken. Toen reden jihadisten met een auto in op de Ramblas, waarbij veertien doden en meer dan 130 gewonden vielen. “Die aanslagen vonden plaats in de aanloop naar het onafhankelijkheidsreferendum in oktober”, zegt historicus en Spanje-kenner Vincent Scheltiens (Universiteit Antwerpen). “Volgens de Catalaanse politici waren de Spaanse veiligheidsdiensten op de hoogte van de plannen van de jihadisten die de aanslagen uitvoerden, maar lieten ze hen begaan in een poging de regionale overheid in diskrediet te brengen.”

Tot slot wordt volgens ERC “het proces van de-juridisering van het politieke conflict met Catalonië” verdergezet. Daarbij zou de optie van politieke amnestie op tafel liggen. Al is het verre van zeker dat die er ook komt. Niet alleen gaf Sánchez eerder te kennen dat zoiets te ver gaat voor zijn partij, het is volgens Scheltiens zeer de vraag of hij er überhaupt in slaagt zoiets voor elkaar te krijgen. “Spanje is een vreemd land”, zegt hij. “In Europa wordt Sánchez dan wel afgeschilderd als een echt staatsman, in eigenlijk land heeft hij noch binnen de rechterlijke macht, noch binnen de grote mediagroepen veel steun. Maar toch ligt de optie nu wel open en bloot op tafel.”

Een demonstratie voor de Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont, begin dit jaar in Barcelona. Beeld AFP

Puigdemont blijft in elk geval hoog spel spelen. Hij benadrukte dat ondanks zijn steun voor Armengol Sánchez niet automatisch moet rekenen op gedoogsteun voor een nieuwe regering. “Tegelijk heeft hij zich op het laatste nippertje als een verantwoordelijk politicus opgesteld”, zegt Scheltiens. “Stel je voor dat Junts zich had onthouden en PP en Vox zo als zegevierder naar nieuwe verkiezingen waren getrokken.”

Al was de houding van die laatste partij misschien nog de grootste verrassing van de dag. Gefrustreerd over de weigering van de PP om een Vox-kandidaat op te nemen in het dagelijks bestuur van het parlement, weigerde Vox plots voor de voorzitterskandidaat van de PP te stemmen. “Vox komt steeds meer in ademnood te zitten”, zegt Scheltiens. “Na de verkiezingsnederlaag stapte de fractieleider op en staan er steeds meer dissonante stemmen op. Tegelijk wist het zich door het verbond met PP wel in zo’n honderd lokale besturen en vier autonome gebieden te wurmen. Daar kunnen ze de komende vier jaar nog veel kwaad berokkenen door wetten te stemmen die raken aan de vrijheden van homo’s, trans personen, migranten en andere minderheidsgroepen.”