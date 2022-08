Dankzij Poetins optreden ‘hoeven Russen niet te eindigen in westerse kolonies’

Dat het Kremlin de Russische media aanstuurt, is bekend. Maar dat het de inval in Oekraïne nu verkoopt met een springplank-theorie over een westerse invasie in Rusland, is nieuw, constateert journalist Tom Vennink.

Het was wel erg toevallig. Schijnbaar onafhankelijk van elkaar zagen Russische media de afgelopen dagen ineens parallellen tussen ‘de speciale operatie’ in Oekraïne en een gebeurtenis uit het jaar 988, namelijk de invoering van het christendom in het grootvorstendom waaruit Rusland zou voortkomen. Net als toen, zo concluderen verschillende media in precies dezelfde bewoordingen, ‘komt Rusland ook nu weer op voor de zwakken en onderdrukten’.

De auteurs bleken niet toevallig tot dezelfde inzichten te zijn gekomen. Ze citeren letterlijk uit geheime handleidingen die het Kremlin heeft verspreid onder Russische media. De handleidingen zetten nauwkeurig uiteen hoe propagandakanalen (kritische nieuwsmedia zijn verjaagd en verboden) Ruslands invasie van Oekraïne dienen te presenteren aan de Russische bevolking.

De Slag aan de Neva, waar de prinsen Boris en Gleb in een boot Alexander Nevski te hulp komen. Beeld RV

Meduza, een van de verboden kritische media, wist de hand te leggen op recente instructies. Die verstuurde het Kremlin niet alleen naar redacties, maar ook naar parlementariërs, zodat ook zij weten hoe zij zich de komende tijd mogen uitdrukken over de oorlog.

Dat het Kremlin staatsmedia en andere Poetin-gezinde redacties aanstuurt, is weinig verrassend. Maar het was niet bekend dat het Kremlin uitgebreide handleidingen opstelt voor de berichtgeving over de oorlog. Nu een snelle inname van Oekraïne is mislukt, er al duizenden Russische militairen zijn omgekomen en er na bijna een halfjaar geen uitzicht is op het einde van de oorlog, verzint Poetins presidentiële administratie nieuwe rechtvaardigingen voor de operatie om de bevolking te overtuigen van het nut ervan.

Springplank

Het Kremlin komt allereerst met ‘een aanbeveling’ aan redacties om ‘de oorzaken’ van de oorlog niet uit het oog te verliezen: ‘Het conflict in Oekraïne is uitgelokt door westerse landen, die wapens naar Oekraïne stuurden. Oekraïne moest een springplank worden voor een aanval op Rusland. Het strategische doel van het collectieve Westen met betrekking tot Rusland is in de afgelopen eeuwen niet veranderd: beheersing, verzwakking, verbrokkeling en volledige vernietiging van Rusland.’

Propagandisten krijgen tal van suggesties die Russen ervan moeten overtuigen dat de operatie haar steeds hogere prijs dubbel en dwars waard is. Zo kunnen ze de parallel trekken met de invoering van het oosters christendom in 988, bijvoorbeeld door te stellen dat de operatie in Oekraïne een gebeurtenis van dezelfde proporties is: ook deze operatie zal immers ‘de fundamenten leggen voor de ontwikkeling van Rusland in de komende eeuwen’.

Parallel

Maar ze kunnen ook kiezen voor een parallel met de Slag aan de Neva van 1240, waar Zweedse legers werden verslagen door de Republiek Novgorod, een middeleeuwse voorloper van het Russische tsarenrijk. De Russische strijders van toen ‘verdedigden hun huis en daarom konden we niet verliezen’. De Russische soldaten van nu ‘zijn ook zeker van hun gelijk, want ze zetten het werk van hun grootvaders en overgrootvaders voort: de vernietiging van het nazisme’.

Veel van de voorstellen lijken bedoeld om Russen bang te maken. Zo zouden ze in een westerse kolonie belanden als president Poetin hen niet zou beschermen via de operatie in Oekraïne. Het Westen heeft namelijk niet genoeg middelen om de westerse consumptiemaatschappij in stand te houden, aldus de handleiding. ‘Het Westen zegt dat Rusland te veel middelen heeft voor één land en daarom opgedeeld moet worden.’

Een bron van Meduza verwacht dat er nog meer handleidingen volgen met verwijzingen naar andere historische gebeurtenissen: ‘De slinkse streken van het collectieve Westen zijn overal te vinden.’