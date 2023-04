Dankzij deze ‘poortwachter’ haalt België 625 miljoen euro extra uit het bevroren fortuin van Russische politici en zakenlui

Van een meevaller gesproken: België haalt dit jaar 625 miljoen euro extra belastinginkomsten uit de bevroren tegoeden van Russische politici, oligarchen, bedrijven en banken in ons land. Geld waarmee we onze hulp aan Oekraïne bekostigen.

Elke dag lopen er duizenden pendelaars voorbij. Achteloos, op weg van en naar het Noordstation. En geheel onterecht kan je dat niet noemen. Het hoofdkwartier van Euroclear aan het Brusselse Rogierplein, de zoveelste glazen gevel in de kantoorwijk, is nu eenmaal geen eyecatcher. En wat er in het gebouw zelf gebeurt, de afwikkeling van financiële verrichtingen, klinkt nu ook niet echt sexy.

Toch is Euroclear een uitzonderlijk bedrijf. “Ken je die actiefilms met al die Noorse mythologische helden? Wel, daarin zou Euroclear Heimdall spelen, de poortwachter tot het Walhalla”, lacht Tom Simonts, econoom bij KBC. “Euroclear is een van die bedrijven waarvan men buiten de financiële bubbel het bestaan amper kent, maar waarvan je het belang niet kan onderschatten. Het is echt gigantisch groot en machtig. Swift, het bedrijf uit het Waalse Terhulpen dat het internationale boodschappensysteem tussen banken beheert, is er nog zo een.”

Als zogenaamd clearinghuis ziet Euroclear er achter de schermen voortdurend op toe dat de financiële wereld zoals we die vandaag kennen - met eindeloze handel tussen personen, bedrijven, banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en wat nog - blijft draaien. Euroclear garandeert dat de koper zijn waar krijgt en de verkoper in ruil zijn geld. Als een poortwachter dus. Een onzichtbare hand.

Enkele cijfers van op de eigen website: Euroclear vormt jaarlijks het glijmiddel voor 295 miljoen verrichtingen, goed voor een totaalwaarde van bijna 1 biljard euro. Vijftien nullen zijn dat, voor wie het zich afvraagt. Daarnaast beheert Euroclear nog eens 37 biljoen aan fondsen van zijn klanten. Twaalf nullen zijn dat. Samen met zijn Duitse concurrent Clearstream beheerst Euroclear de Europese markt.

Oligarchen

Waarom u dit allemaal moet weten? Omdat het vooral dankzij Euroclear is dat België erin slaagt om dit jaar 625 miljoen euro aan extra belastinginkomsten te boeken uit de bevroren Russische tegoeden in ons land. Op al dat geparkeerd geld krijgt Euroclear intresten van de banken. Intresten die worden ­belegd. Dit resulteert in hogere winsten voor het bedrijf en dus hogere inkomsten voor de schatkist.

“Als Euroclear de opdracht krijgt om Russische handel onmogelijk te maken, dan kan het bedrijf dat ook gewoon”, zegt Simonts. “Die macht heb je als onzichtbare hand. En er bestaat eigenlijk geen manier voor rijke Russen of Russische bedrijven om dit te omzeilen.”

Binnen de federale regering is afgesproken dat het ‘Russische’ geld niet zal worden gebruikt om het begrotingsgat zelf te dichten. Het zal dienen om de hulp aan Oekraïne te bekostigen. Voor de Oekraïense vluchtelingen hier of voor (militaire) hulp aan het land zelf.

“We hebben een heel strikte regel voor dit geld”, aldus premier Alexander De Croo donderdag tijdens de persconferentie over het nieuwe begrotingsakkoord. “Deze bijkomende inkomsten worden enkel gebruikt voor Oekraïne.” De Croo laat de mogelijkheid open dat - op termijn - niet alleen de winst uit de bevroren Russische tegoeden, maar ook de tegoeden zelf aangesproken worden voor de heropbouw van Oekraïne na de oorlog. Op Europees niveau zijn daar de eerste gesprekken over gestart. Er is een juridisch waterdicht kader voor nodig.

1 biljard

Via Euroclear zou België een hoofdrol kunnen spelen in dit verhaal. Cijfers van de overheidsdienst Financiën leren dat er zich vandaag 58 miljard euro aan bevroren Russische fondsen in België bevinden. Dat is het hoogste bedrag van alle Europese lidstaten. Het gaat om bijna 1.800 personen en bedrijven van wie de naam op de westerse zwarte lijsten staan. Zo probeert de Russische Bank Saint-Petersburg al maanden 100 miljoen euro aan tegoeden vrij te krijgen bij Euroclear. De bank is in januari naar de rechter getrokken.

“Rusland heeft de impact van de financiële sancties lang kunnen opvangen via hogere olie- en gasinkomsten”, zegt econoom en Rusland-kenner Koen Schoors (UGent). “Maar dat verhaal loopt op zijn laatste benen. De inkomsten dalen terwijl de oorlogsuitgaven maar blijven stijgen. Dit zorgt ervoor dat Rusland met een groot begrotingsprobleem kampt en dat de gewone Rus dit stilaan wel gaat voelen. Dat je dan rekeningen vol geld in het buitenland hebt waar je niet meer aanraakt, dat moet vervelend doen.”

Volgens Schoors is de kans dat de Russische tegoeden zelf ingepalmd worden door het Westen eerder klein. “Dat zou een grote stap zijn, die zal samenhangen met het verloop van de oorlog, eventuele vredesonderhandelingen en de vraag of het regime van Vladimir Poetin straks overeind blijft. Sowieso: als we overgaan tot onteigeningen, dan mag je een tegenreactie verwachten vanuit Rusland. Dan zullen de Europese en Belgische bedrijven die - vaak half gedwongen - nog zaken doen in Rusland misschien genationaliseerd worden.”

Ondenkbaar is het echter niet, zo’n onteigening. Schoors haalt er zelf het voorbeeld van de Russische revolutie bij. Het nieuwe communistische regime trekt in 1917 radicaal een streep door de vele openstaande schulden in het buitenland. Al wie zijn geld belegd heeft in het tsaristische Rusland, bijvoorbeeld in de uitbouw van de spoorwegen, ziet zijn fortuin zo - poef - in rook opgaan. “Het kan dus wel.”

Nog dit: ook de koninklijke familie heeft al van nabij kennisgemaakt met de macht van Euroclear. Sinds 2011 heeft het clearinghuis, op vraag van de VN, goed 15 miljard euro aan Libische tegoeden bevroren. Het gaat om geld van de overleden dictator Moammar Kadhafi. Begin 2018 maakt prins Laurent het bestaan van de tegoeden openbaar. Hij wil graag zijn verliezen uit een project rond herbebossingsproject in Libië recupereren door beslag te laten leggen op 50 miljoen euro uit deze pot.

Helaas, de VN vindt het prinselijke verzoek ongegrond.