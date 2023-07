‘Dank dat je bij ons was’: veel reacties op overlijden Martine Tanghe

Heel wat VRT-collega’s en ook collega’s van andere media reageren aangeslagen op het nieuws van het overlijden van Martine Tanghe. “Wat een vreselijke zondagochtend...”, tweet Jan Balliauw. “Ik ben zo blij dat ik haar heb gekend. Ze zal altijd een inspiratiebron blijven”, reageert Stijn Vercruysse op Twitter. Journaalanker Riadh Bahri noemt haar “een icoon van de journalistiek”. Anker Wim De Vilder lauwert onder andere haar impact en belang voor de VRT en de taal in Vlaanderen. “Wat een verlies”, reageert ook Lieven Verstraete. “Loyaal, op en top professioneel, op en top loyaal aan de openbare omroep, maar vooral: integer en meelevend. Een echt ‘anker’...”.

Lieve Martine, ik kan het niet geloven. Dat je er niet meer bent.

Jouw impact en belang voor de VRT, voor de taal in Vlaanderen, voor de journalistiek, we kunnen het nooit overschatten.

We gaan jouw nalatenschap bewaken. En we gaan jou ongelooflijk missen. Rust zacht Martine. ❤️ pic.twitter.com/j2635JDvzl — Wim De Vilder (@WimDeVilder) 23 juli 2023

‘Onberispelijk taalgevoel’

Xavier Taveirne, die nu onder meer ‘Het Journaal’ presenteert, neemt afscheid met een verwijzing naar het onberispelijke taalgevoel van Tanghe. “Vrouw van taal, van geen woord te veel of te weinig. Geen superlatieven als dat niet gepast was. Je zou het wegwaaien als we die nu wel gebruiken omdat je er niet meer bent. Maar wat moeten we anders? Dank dat je bij ons was, Martine”. Ook journalist Jens Franssen verwijst naar dat taalgevoel van Tanghe: “Martine kon een intro herschrijven met minder woorden, die scherper duidelijker en beter was. Uitzonderlijke klasse”, aldus Franssen. Schrijver Erwin Mortier verwoord het dan weer alsvolgt: “Onze moedertaal is haar moeder kwijt.”

Martine Tanghe is niet meer. De dood is een ploert. Onze moedertaal is haar moeder kwijt. — Erwin Mortier (@erwin_mortier) 23 juli 2023

Vrouw van taal, van geen woord te veel of te weinig. Geen superlatieven als dat niet gepast was. Je zou het wegwaaien als we die nu wel gebruiken omdat je er niet meer bent. Maar wat moeten we anders? Dank dat je bij ons was, Martine. pic.twitter.com/SVBXurfret — Xavier Taveirne (@ksavjee) 23 juli 2023

Uit politieke hoek

Ook uit politieke komen er heel wat reacties op het overlijden van Martine Tanghe. “Afscheid van een baken van vertrouwen, een dame met klasse, maar bovenal een warm mens. We hadden je nog zoveel mooie momenten gegund. Vaarwel Martine”, tweet premier Alexander De Croo. Vlaams minister-president Jan Jambon spreekt van een “afscheid van een grote dame van de journalistiek”. “Ze was ook juryvoorzitster van de Boon-jeugdprijs. Rust zacht, mevrouw Tanghe”, aldus Jambon.

Afscheid van een baken van vertrouwen, een dame met klasse, maar bovenal een warm mens. We hadden je nog zoveel mooie momenten gegund. Vaarwel Martine. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) 23 juli 2023

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi noemt haar op Twitter “het mooiste gezicht van Vlaanderen” en het “grootste nieuwsanker ooit”. “Sereen met een warmte die in alle huiskamers voelbaar was. En als mens een zeldzame grand cru. We gaan je missen, maar nooit vergeten”, aldus Mahdi.

“Zoals velen groeide ik op met de warme stem van Martine Tanghe. Ze leerde ons de liefde voor het nieuws en onze taal. Je vertrekt veel te snel”, tweet minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits spreekt van “een donderslag bij heldere hemel”. “Zo triest. De grande dame van het Vlaamse televisielandschap.”

‘Dank dat je bij ons was’

“Dank dat je bij ons was. Dat zijn de juiste woorden”, tweet ook KU Leuven-rector Luc Sels. “Zo triest, dit nieuws. Rust in vrede, Martine”, aldus Sels. Julien De Wit, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) spreekt van het “einde van een tijdperk”. “Wat een ongelooflijk straffe madame. Ze zit voor altijd in het hart van kijkend Vlaanderen, daar ben ik zeker van” aldus De Wit. Econoom Geert Noels ziet Martine Tanghe “als een voorbeeld van professionalisme, iemand die ik bewonderde.”

