Dan toch ontsnapt uit een Chinees labo? FBI en Energy Department komen tot dezelfde conclusie over Covid

Amerikaanse inlichtingendiensten blijven verdeeld over waar het coronavirus vandaan komt. Maar de FBI sluit zich aan bij een conclusie van het Energy Department: het virus ontsnapte wellicht dan toch uit een Chinees lab.

Het Amerikaanse Energy Department concludeerde eerder, zij het met “low confidence”, dat een toevallig lek in een laboratorium in China hoogstwaarschijnlijk de oorzaak is geweest van de coronapandemie. De federale politiedienst FBI sloot zich daar woensdag bij aan, bij monde van haar directeur Christopher Wray. Het toont aan hoe verdeeld de Amerikaanse instanties over de kwestie zijn: twee hangen de lab-theorie aan, vier vermoeden dat het virus in de natuur ontstond en twee diensten nemen geen standpunt in.

Dit doet opnieuw vragen rijzen over de oorzaak van de ergste volksgezondheidscrisis in een eeuw en over de mogelijkheid dat het virus op de een of andere manier verband zou kunnen houden met wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappers en spionagediensten hebben ijverig geprobeerd die vraag te beantwoorden, maar sluitend bewijs is moeilijk te vinden. De Amerikaanse inlichtingendiensten zijn verdeeld en geen van hen veranderde hun conclusies na het zien van de bevindingen van het Energy Department, aldus ambtenaren.

Wetenschappers die de genetische eigenschappen van het virus en de patronen waarmee het zich verspreidt bestudeerd hebben, zeggen dat de meest waarschijnlijke oorzaak zogenoemde “zoönotische spillover” is. Dat betekent dat het virus van levende zoogdieren op mensen zou zijn overgesprongen, wellicht op de Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan. Dat is Chinese stad waar eind 2019 de eerste gevallen van COVID-19 opdoken.

Maar andere wetenschappers zeggen dat er bewijs is, zij het indirect, dat het virus afkomstig is van een laboratorium, mogelijk het Wuhan Institute of Virology. Deze onderzoeksinstelling had namelijk diepgaande expertise in het onderzoek naar coronavirussen. Ongelukken in laboratoria komen wel vaker voor; in 2014, na ongelukken met vogelgriep en miltvuur, hebben de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention hun bioveiligheidspraktijken aangescherpt.

Het debat is politiek beladen. De theorie van het laboratoriumlek won in het voorjaar van 2020 aan populariteit bij de Republikeinen nadat voormalig president Donald Trump het idee omarmde en in opruiende bewoordingen China de schuld gaf van de pandemie. Veel Democraten zijn niet overtuigd door de laboratoriumlekhypothese; sommigen zeggen te geloven in de verklaring van natuurlijke oorzaken, anderen zeggen dat er misschien nooit genoeg informatie zal zijn om gefundeerde conclusies te trekken.

De bevindingen van het Energy Department hebben een impuls gegeven aan de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, die de oorsprong van de pandemie onderzoeken. Maar afgezien van de politiek zeggen deskundigen dat inzicht in de oorzaak van een volksgezondheidscrisis die wereldwijd bijna 7 miljoen mensen het leven heeft gekost kan helpen te begrijpen hoe een volgende crisis voorkomen kan worden.

Dit is wat we wel en niet weten over de oorsprong van het coronavirus.

Waarom is het moeilijk om met zekerheid te zeggen hoe de pandemie is begonnen?

Het is vaak moeilijk om de oorsprong van virussen te vinden, maar China heeft dat probleem nog groter gemaakt door het zeer lastig te maken om bewijzen te verzamelen. Tegen de tijd dat de Chinese onderzoekers aankwamen om monsters van de Huanan-markt te verzamelen, had de politie de markt al gesloten en gedesinfecteerd. Een aantal mensen die eraan verbonden waren, waren namelijk ziek geworden door wat later bekend zou komen te staan als COVID-19. Er waren geen levende dieren meer over op de markt.

Sommige wetenschappers geloven ook dat China een onvolledig beeld heeft gegeven van de vroege COVID-gevallen. Ze vrezen daarnaast dat de richtlijn aan ziekenhuizen in het begin van de uitbraak om ziekten te melden die specifiek verband houden met de markt ertoe kan hebben geleid dat artsen gevallen zonder dergelijk verband over het hoofd hebben gezien. Dat zou een vertekend beeld kunnen geven van de manier waarop de verspreiding heeft plaatsgevonden.

Wat hebben wetenschappers gedaan om dit te onderzoeken?

Deskundigen hebben geprobeerd de gaten in de gegevens te omzeilen. Wetenschappers hebben gevallen onderzocht van patiënten die gehospitaliseerd werden vóór de oproep aan artsen om naar verbanden met de markt te zoeken. Men heeft ook de locaties van vroege COVID-gevallen in Wuhan in kaart gebracht, met inbegrip van zowel mensen die aanvankelijk met de markt in verband werden gebracht als anderen. Daarbij zijn er aanwijzingen gevonden dat het virus zich op de markt is beginnen te verspreiden.

Sommige van diezelfde wetenschappers hebben kaarten bestudeerd van de plaatsen waar onderzoekers het virus op de Huanan-markt hebben aangetroffen, waaronder muren, vloeren en andere oppervlakken. Ze ontdekten daarbij dat die monsters geconcentreerd waren in een deel van de markt waar levende dieren werden verkocht.

Leden van het team van de Wereldgezondheidsorganisatie dat onderzoek doet naar de oorsprong van het COVID-19-virus komen aan bij het Wuhan Institute of Virology. Beeld AFP

Afzonderlijke genetische analyses uit de allereerste stadia van de pandemie wijzen er volgens sommige wetenschappers bovendien op dat het virus bij twee verschillende gelegenheden is overgeslagen op mensen die op de markt werkten of winkelden. Andere onderzoekers betwisten dat dergelijke studies met een aanzienlijke mate van zekerheid de hypothese kunnen staven dat de markt de oorsprong vormde. Zo wordt er bijvoorbeeld gesteld dat het bewijs voor twee afzonderlijke spillovers op de markt ook het bewijs zou kunnen vormen voor de hypothese dat het virus zich heeft ontwikkeld terwijl het zich van mens tot mens verspreidde.

Men heeft tevens aangevoerd dat door de focus op het Wuhan Institute of Virology er niet genoeg aandacht is besteed aan een andere onderzoekslocatie in de stad, het Wuhan Center for Disease Control and Prevention. Dat centrum ligt veel dichter bij de Huanan-markt.

Waarom vermoeden sommigen een laboratoriumlek?

In oktober publiceerden de Republikeinen in de Senaatscommissie voor Volksgezondheid een analyse van het ontstaan van de pandemie. Daarin werd gesteld dat deze “hoogstwaarschijnlijk het resultaat was van een incident dat verband hield met onderzoek”. Er werd echter ook erkend dat de conclusie “niet bedoeld was om een definitief oordeel te vellen”.

Het rapport wees op wat de auteurs omschreven als gaten in de natuurlijke oorsprongstheorie en op “aanhoudende bioveiligheidsproblemen” in het Wuhan Institute of Virology. Het rapport baseerde zich echter grotendeels op reeds bestaand openbaar bewijsmateriaal en niet op nieuwe of geheime informatie? Het leverde ook geen bewijs dat het Wuhan Institute een virus had opgeslagen dat het COVID-19-virus had kunnen worden, met of zonder wetenschappelijk geknoei.

De laboratoriumlekhypothese wordt volgens het rapport ondersteund door het ontbreken van enig gepubliceerd bewijs dat SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, vóór de pandemie bij dieren circuleerde. Virusmonsters die op koelkasten, aanrechten en andere oppervlakken op de Huanan-markt werden verzameld, waren genetisch vergelijkbaar met menselijke monsters, wat erop wijst dat het virus door mensen en niet door dieren werd overgedragen, aldus het rapport.

Maar sommige deskundigen stellen dat de onmogelijkheid om een besmet dier te vinden niets bewijst omdat China de markt sloot en alle dieren doodde voordat ze konden worden getest. In 2018, vóór de pandemie, zochten het instituut in Wuhan en zijn partners - waaronder EcoHealth Alliance, een onderzoeksgroep waarvan het werk door de Verenigde Staten is gefinancierd - financiering van het ministerie van Defensie. Het doel was coronavirussen te verzamelen en te experimenteren met nieuwe eigenschappen die ze zeer overdraagbaar zouden maken bij mensen.

Het project van de groep werd nooit gefinancierd. Maar het rapport verwees naar dat voorstel en merkte op dat het virus dat COVID-19 veroorzaakt soortgelijke eigenschappen heeft als waarnaar de onderzoekers op zoek waren. Dat heeft sommige wetenschappers ervan overtuigd dat een laboratoriumlek mogelijk is. Het rapport van de Republikeinen in de Senaat veronderstelde dat het virus ontsnapt kan zijn, mogelijk door een onderzoeker te besmetten die het vervolgens buiten het laboratorium droeg.

De National Institutes of Health betaalde voor een deel van het werk van EcoHealth Alliance in Wuhan, maar NIH-functionarissen hebben herhaaldelijk gezegd dat de virussen die werden bestudeerd met Amerikaans belastinggeld geen genetische gelijkenis vertoonden met het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Maar Lawrence A. Tabak, de waarnemend directeur van de NIH, erkende tijdens een recente hoorzitting van het congres dat hij niet wist welk ander werk het instituut in Wuhan deed.

Wat zegt de Amerikaanse inlichtingendiensten?

In mei 2021, enkele maanden na zijn aantreden, beval president Joe Biden de inlichtingendiensten van het land een 90-daags onderzoek uit te voeren naar de oorzaak van de pandemie. De bevindingen van dat onderzoek werden in augustus 2021 vrijgegeven en bevestigden wat de agentschappen eerder hadden gezegd: zowel de natuurlijke oorsprong als en laboratoriumlek waren plausibel. In een verklaring riep Biden destijds China op om transparanter te zijn over wat daar eind 2019 tot het ontstaan van het virus had geleid.

De gesloten Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan in januari 2021. Beeld AFP

De nieuwe conclusie van het Energy Department is gebaseerd op inlichtingen die niet openbaar beschikbaar zijn, dus het is moeilijk te zeggen wat verantwoordelijk was voor de verandering. Maar het feit dat men de uitdrukking “low confidence” gebruikt, geeft aan dat de dienst onzeker is. De FBI heeft echter met “moderate confidence” geconcludeerd dat het virus per ongeluk uit een laboratorium kwam.

Vier andere Amerikaanse inlichtingendiensten en de National Intelligence Council hebben met een geringe mate van zekerheid geconcludeerd dat het virus waarschijnlijk door natuurlijke overdracht is ontstaan. De CIA, de belangrijkste spionagedienst van de VS, heeft geen standpunt ingenomen en blijft onbeslist over de kwestie.

Wat doet het Congres om de kwestie aan te pakken?

De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden hebben geprobeerd de oorsprong van de pandemie te onderzoeken en bewijsmateriaal te verzamelen dat licht kan werpen op de oorzaak ervan. Daarbij is ook gekeken naar de vraag of China feiten over de eerste uitbraak heeft verzwegen en welk onderzoek met Amerikaans belastinggeld in Wuhan is gefinancierd.

Nu de Republikeinen het Huis in handen hebben, neemt het onderzoekswerk in verschillende commissies toe, waaronder de Intelligence Committee, de Energy and Commerce Committee en de Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic. De subcommissie houdt haar eerste hoorzitting over de oorsprongskwestie op 8 maart, aldus een woordvoerder.