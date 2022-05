Dan toch meerdere kandidaten voor Groen-voorzitterschap: onder meer Elisabeth Meuleman werpt zich in de strijd

Vandaag loopt de inschrijvingsdeadline af voor de kandidaten die Groen-voorzitter willen worden. Gisteren maakte het eerste duo zich al bekend: Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji uit Molenbeek. Daarna was het afwachten of er nog andere concurrenten zouden opduiken, want de grote kleppers haakten één na één af. En kijk: op de valreep werpen twee extra duo’s zich alsnog in de race.

Het eerste duo bestaat uit de Gentse Jenna Boeve (32) en Brusselaar Jad Zeitouni (29), twee leden van Jong Groen. “Wij willen het radicaal anders aanpakken”, stellen ze in een gesprek met De Morgen. “Aan de ideologie van Groen hoeven we niet meer te sleutelen, maar wel aan haar geloofwaardigheid en helderheid. Bepaalde groepen in de samenleving kunnen zich immers niet meer herkennen in de huidige kopstukken.” Ze hebben het onder anderen over de klimaatjongeren, die volgens hen een scherpere lijn van Groen verwachten, ook als dat moeilijk ligt bij andere partijen. “We moeten vaker potten durven breken.”

Jenna Boeve en Jad Zeitouni willen Meyrem Almaci opvolgen bij Groen. Beeld Tim Dirven

Ook minderheidsgroepen, zoals mensen met een migratieachtergrond of lgbtqia+-personen, zouden zich onvoldoende gerepresenteerd voelen. “Er is een hoge drempel om binnen te komen in de partij. Eens je daar bent, moet je ook opboksen tegen een aantal vastgeroeste ideeën”, zegt Boeve. Het duo belooft meer inspraak, meer basisdemocratie en “een terugkeer naar de basiswaarden van Groen”. Om die intentie kracht bij te zetten, zeggen Boeve en Zeitouni op gelijke voet te zullen staan als covoorzitters.

Underdogs

Boeve komt uit Veurne en woont in Gent. Ze nam onlangs deel aan het VRT-programma Taboe, waarin ze getuigde over haar transitie van man naar vrouw. In 2019 stond ze voor het eerst op een kieslijst van Groen. Sinds dat jaar werkt ze ook als administratief medewerker op het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt. Naji werkt trouwens ook op dat kabinet. “Wij zitten letterlijk naast elkaar”, lacht Boeve. “Maar geen nood: wij kunnen het goed met elkaar vinden.”

Jad Zeitouni pendelde in zijn jeugd tussen Ninove en Brussel en woont nu in Brussel. Hij werkte als jongerenadviseur bij de Vlaamse Jeugdraad en stapte over naar het kabinet van vicepremier Petra De Sutter. Hij is ook vertrouwenspersoon bij Jong Groen. Zeitouni geeft onder andere workshops over feminisme en mensenrechten.

Op het eerste gezicht lijken de kansen van Boeve en Zeitouni beperkt. Ze nemen het niet alleen op tegen ‘consensuskandidaten’ Vaneeckhout en Naji, maar ook tegen het derde duo dat zich dinsdag kandidaat stelde: Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman en Brussels Parlementslid Juan Benjumea-Moreno. “Het klopt dat wij kandidaat zijn”, bevestigt Meuleman tegenover De Morgen.

Toch leggen Boeve en Zeitouni de lat voor zichzelf hoog. “Wij zijn de underdogs, maar vergis u niet: we zijn geen sneuvelkandidaten. Wij willen wel degelijk winnen”, zeggen ze. Ze hopen dat hun verhaal over inclusiviteit, scherpte en vernieuwing een gevoelige snaar raakt binnen de partij. “Veel mensen binnen Groen moedigen ons aan. Wij vallen niet zomaar weg te cijferen.”