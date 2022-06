Dan toch geen verbod op onverdoofd slachten in Brussel, Fouad Ahidar uit partijbureau Vooruit gezet

De stemming werd met argusogen bekeken, want de regeringspartijen zijn hopeloos verdeeld over de kwestie. In oktober beet de regering er haar tanden op stuk, waarna Défi, Groen en Open Vld via het parlement de forcing probeerden voeren. Dit zorgde voor wrevel bij de collega’s van PS, Ecolo en one.brussels-Vooruit, die de beslissing liever voor zich uit schoven. Drie weken geleden mislukte ook al een eerste poging tot goedkeuring.

“Dit is een historische stemming”, zei parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS) net voor het moment suprême. Daarbij riep hij iedereen op om de sereniteit te bewaren, wat het resultaat ook zou zijn. Even later verschenen op een scherm achter hem 42 stemmen tegen het verbod en 38 voor. Nog eens 8 parlementsleden onthielden zich. Daarmee is het verbod op onverdoofd slachten officieel verworpen.

Vooruit-fractieleider Fouad Ahidar, die had aangekondigd dat zijn fractie vrijheid van stemmen zou hebben, werd meteen na de stemming uit het partijbureau gezet. Partijvoorzitter Conner Rousseau had gisteravond in ‘De Afspraak’ nog gewaarschuwd dat de partijlijn inzake onverdoofd slachten duidelijk is en dat er “gevolgen zouden zijn” als de Brusselse afdeling die lijn niet zou volgen.

Eendrachtig

“Voor Vooruit is dierenwelzijn belangrijk. Wij zijn voor een verbod op onverdoofd slachten. Dit standpunt kwam er na intern debat met veel mensen en gemeenschappen. Intern moet er stevig gedebatteerd worden. We nemen samen een beslissing. En voeren die beslissing eendrachtig uit. Ook in Brussel”, zegt Rousseau in een korte mededeling.

“Ik heb Fouad Ahidar met onmiddellijke ingang uit het partijbureau van Vooruit gezet. Dat liet ik hem en het Brusselse bestuur na de stemming weten. Over dit onderwerp wordt niet meer gecommuniceerd. We werken verder aan de koopkracht en de gezondheid van de mensen.”