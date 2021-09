Dan toch extra maatregelen: hotel Messi wordt hermetisch afgesloten, PSG komt met legertje securitymensen naar Oostkamp

Viersterrenhotel Van der Valk in Oostkamp wordt de uitvalsbasis van de voetbalsterren van de Franse grootmacht. Details over hun verblijf mocht het hotelmanagement tot hun eigen spijt niet geven. Al blijkt steeds meer dat PSG met verschillende eisen afzakt naar Oostkamp. Burgemeester Jan De Keyser is trots dat Messi en co in zijn gemeente overnachten, maar moet supporters ontgoochelen, die hopen een glimp op te vangen van de supersterren.

“We willen een waardige gastgemeente zijn en respecteren de privacy van de ploeg, en in het bijzonder haar wereldspelers”, zegt De Keyser. “De afspraken zijn heel helder: het hotel wordt tijdens het verblijf van PSG hermetisch afgesloten voor niet-bevoegden.” En die afspraken zullen effectief nageleefd moeten worden. Wie niet bij de voetbalclub of het hotel behoort, komt niet binnen.

De Franse topclub brengt zelf een klein leger aan securitymensen mee die permanente toegangscontroles zullen houden aan de slagbomen van de parking. Hoeveel veiligheidsmensen dat zijn, wil PSG niet kwijt. Wel dat het ‘een ruime groep’ is. Wie hoopt een glimp op te vangen van Lionel Messi voor hij zijn eerste wedstrijd ooit op Belgische bodem speelt, is er dus aan voor de moeite.

“Het heeft weinig zin om af te zakken naar de toegangspoorten van het hotel”, bevestigt de burgemeester. “Je zal er heel weinig tot helemaal niks kunnen zien. De bus zal tot voor de ingang worden gereden. De kans dat je Messi zal kunnen spotten, is dan ook bijzonder klein.”

Wie droomt van een foto met Messi, Neymar of Mbappé, is er al helemaal aan voor de moeite. Wie niet op de lijst staat, geraakt zelfs de parking niet op. Nog snel een kamer boeken in de hoop op dezelfde gang als de voetballers te slapen, is evenmin een optie. Dat maakt het hotelmanagement duidelijk. Grote problemen verwachten ze in Oostkamp, dankzij de rist veiligheidsmaatregelen, niet. “We hebben al ruime ervaring. In het verleden kwam onder andere Manchester United hier al logeren”, besluit Jan De Keyser.