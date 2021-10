Dan toch excuses na snoeiharde dag op de rechtbank: ‘Ik wou meer zijn dan het plezante tv-figuurtje’

‘Ik heb nooit iemand pijn willen doen. Ik wilde alleen dat ze mij graag zagen’, zei Bart De Pauw, die zijn tranen amper kon bedwingen toen hij donderdagavond het woord kreeg. De excuses kwamen dan toch, aan het einde van de procesdag, nadat zijn advocaten urenlang de geloofwaardigheid van dertien vrouwen onderuit probeerden te halen.

Wat zei Bart De Pauw donderdag?

“Ik wil mij excuseren bij de personen die ik gekwetst heb. Aan de dames die hier rond me zitten en die ik voor het eerst in zoveel jaren terugzie, aan mijn vrouw en kinderen en familie die zijn meegesleurd in iets waarin ze geen schuld hebben.”

Bart De Pauw nam de tijd om zijn excuses aan te bieden. “Ik heb altijd geprobeerd mooie dingen te maken over liefde, verlangen en hoe mensen een klein verschil proberen te maken in hun leven. Ik heb nooit iemand pijn willen doen. Ik heb geen dames in hun rust willen storen. Ik vind het verschrikkelijk om nu te horen dat dat bij sommigen wel is gebeurd.

“Ik was graag in hun gezelschap en ik wou zo graag dat ze mij graag hadden. Iets wat ik als getrouwde man niet had moeten opzoeken. Ik ben geen goede echtgenoot geweest. Ik heb er te weinig bij stilgestaan hoe moeilijk het voor sommigen is geweest.” De Pauw verbijt zijn tranen en kijkt rond in de zaal. “Ik heb jullie niet goed gelezen, ik heb het niet goed aangevoeld.

“Ik vind het evenmin fijn dat sommige dames nu de waarheid geweld aandoen. Ik heb met humor grenzen opgezocht”, verdedigt De Pauw zich. “Ik dacht altijd dat iedereen daarbij ‘mee’ was, maar stond er niet bij stil dat ik daarmee mensen uit hun evenwicht kon brengen.

“Ik val voor boeiende mensen. Het is niet omdat me dit bij velen is overkomen, dat het niet oprecht was”, aldus De Pauw. “Ik heb nooit succes gehad bij de meisjes. Plots ben je beroemd en moet je geen moeite meer doen. Maar ik wou meer zijn dan het plezante tv-figuurtje. Ik wou dat de mensen die ik belangrijk vond, me graag zagen voor wie ik ben.”

De rechter stelde hem nog enkele vragen.

Rechter: “U bent in behandeling gegaan, is dat omwille van de nasleep bij het uitbreken van de zaak?”

De Pauw: “Als de hemel op uw hoofd komt, gebeurt er van alles. Ik ben naar een psychiater geweest die me heeft geholpen om die eerste schok op te vangen en dan te achterhalen waarom ik contact zoek met mensen terwijl ik een hele goede vrouw heb. Ik volg eigenlijk twee therapieën.”

Rechter: “Wat hebt u daaruit geleerd?”

De Pauw (met trillende stem): “Wat ik daarnet heb proberen te formuleren.” Pauzeert. “Ik zit niet nachtenlang scenario’s te schrijven om dan mensen te destabiliseren op de set. Ik ben nooit baas willen zijn van mensen. Ik wou dat het fijne sets waren. Ik kan onstuimig zijn. Ik kan me in mijne kop nog 25 jaar voelen en ik kan me inbeelden dat dat voor een Ella-June niet leuk is. Als mensen het me zeiden, ben ik ook gestopt.”

Op dat moment zochten actrices Liesa Naert en Maaike Cafmeyer oogcontact met elkaar in de rechtszaal.

“We zijn dag en nacht bezig met emoties”, ging De Pauw verder. “We zitten niet in de banksector. Ik vind het verschrikkelijk als mensen dat hebben ervaren.”

De Pauw gaf aan dat uit de therapie is gebleken dat hij aan een vorm van autismespectrumstoornis zou kunnen lijden. “Ik wil me daar niet achter wegsteken, maar daardoor lees ik berichten misschien niet goed. Als Lize Feryn me berichten stuurt en ik zever en zij zevert terug, dan heb ik niet door dat ze dat niet leuk vindt.”

De procureur zag in De Pauws slotwoord “een begin van schuldbesef”. De verdediging reageerde daarop dat uit de verklaringen geen bekentenis van een misdrijf mag worden afgeleid.

Maaike Cafmeyer (m.) en Liesa Naert (r.) op de tweede dag van het proces. Beeld Roxi Pop

Wat waren de argumenten van zijn advocaten?

Volgens de verdediging heeft De Pauw wel berichten gestuurd die “over de schreef waren en onaangepast, en waarvoor de tv-maker misschien een pets verdiende”, maar is er geen sprake van belaging. “Dit dossier is van in het begin op hol geslagen, gedreven door activisme aangestuurd door Hilde Van Mieghem, maar ook door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, een federale overheidsinstelling, die de advocaten van de burgerlijke partijen betaalt”, zegt Michaël Verhaeghe.

Woensdag werd in een urenlang pleidooi door de advocaten van de burgerlijke partijen uiteengezet hoe er een patroon schuilt in het gedrag van Bart De Pauw. Zo stuurde hij flirterige berichten met het koosnaampje Muis, om zich daarna te excuseren dat hij in een dronken bui was. Donderdag pleitten de advocaten dat het patroon niet destijds tot stand kwam, maar doordat de vrouwen later met elkaar samen zaten. Door “collaborative storytelling” veranderen de verklaringen helemaal onder invloed van anderen.

Door met elkaar te praten zouden de vrouwen bewust of onbewust tot soortgelijke getuigenissen komen, argumenteert de verdediging. Er worden net als op de eerste procesdag reeksen sms’jes voorgelezen, dit keer om de geloofwaardigheid van de dertien vrouwen onderuit te halen.

Hoewel ze toegeven dat sommige sms’en ongepast zijn, vinden de advocaten dat heel veel sms’en ook humoristisch bedoeld zijn. “Zoals wanneer hij de uitdrukking ‘Gaan we poepen?’ gebruikt, een uitdrukking uit het cultprogramma Buiten de zone”, zegt John Maes, die een reeks berichten voorleest tussen Bart De Pauw en Lize Feryn op 27 september 2015. De actrice was op dat moment 22 jaar.

BDP: “Gaan we poepen? (Sorry, gsm werd afgepakt door een kameraad!! Laatste bericht kwam niet van mij)”

BDP: “Nu voor alle duidelijkheid GEEN kameraad meer...”

LF: “Hahaha!!! Wat voor kameraden heb jij?! Laat nooit je gsm achter”

BDP: “Gênant... Sorry Lize...”

BDP: “Maar ik blijf fan hee, dat weet je toch?”

LF: “Daar ben ik blij om! Maar ik ook van u, dat weet je.”

BDP: “Gaan we p... - Wow, gsm net kunnen ontfutselen...”

LF: “Oh! Alsof ik het de eerste keer al geloofde. K ben gelukkig niet zo naïef als ik mij voordoe.”

Volgens de verdediging worden er grappen uit de context gehaald door de burgerlijke partijen. Ze verwijten de burgerlijke partijen ook valsheid in geschrifte, bij een attest van een therapeut die Ella-June Henrard zou hebben geraadpleegd wegens angstaanvallen.

Die opmerkingen leidden af en toe tot tumult in de rechtszaal waarna de rechter tussenkomt om de sereniteit te bewaren. “Dit is geen theater waar u mag applaudiseren of boe mag roepen”, zei de rechter.

Wat wilden de vrouwen nog zeggen aan Bart De Pauw?

Actrice Ella-June Henrard vertelde donderdagochtend hoe hard ze heeft afgezien van De Pauws opmerkingen tijdens de opnames van It’s Showtime. Hij had berichten gestuurd over hoe geil hij haar vond in een rokje, wetende dat ze de dag erna op de set een kort rokje moest dragen. “Dat is vernederend, maar het gaf me ook een gevoel van onmacht. Het zorgt ervoor dat ik mijn job niet kan uitoefenen waarvoor ik ben gecast”, zei de actrice.

Maar het meest frapperend was het moment dat Maaike Cafmeyer het woord nam. Ze zei dat het voor haar aanvoelde als een wurging. Ze draaide zich een kwartslag naar de beklaagdenbank en sprak hem rechtstreeks aan. “Ik zag je graag, ik zie je nog altijd graag, maar ik begrijp niet hoe het mogelijk is dat je je zo hebt gedragen”, zei de actrice met trillende stem. Bart De Pauw keek naar haar, met een neutrale uitdrukking. Zijn emoties waren niet af te lezen, in contrast met zijn eigen dramatische slotmonoloog later.

Op het einde van het proces nam Helena De Craemer, die stage liep bij het productiehuis van Bart De Pauw nog even het woord, in naam van de andere vrouwen. “Meneer De Pauw vertelde ons via de pleidooien dat we eigenlijk alles van hem als grap moeten interpreteren. Die verontschuldiging is allicht ook een grap”, zei De Craemer. “Dus nee ik neem zijn verontschuldig echt niet serieus.”



Het vonnis volgt op 25 november.