Daling besmettingen zet zich door, maar nog steeds meer dan 800 patiënten op intensieve zorg: dit zijn de meest recente coronacijfers

Volgens de cijfers zakte het gemiddelde aantal coronabesmettingen van 3 tot 9 december onder de kaap van 14.000: er waren gemiddeld 13.984 infecties per dag. Dat is een daling met 20 procent in vergelijking met de week voordien. Het lijkt te bevestigen dat de daling versnelt. In diezelfde periode werden 670.703 coronatests afgenomen, waarvan er 110.476 positief bleken. Dat brengt de positiviteitsratio op 16,47 procent.

Die positieve trend tekent zich ook af in de ziekenhuisopnames. Tussen 6 en 12 december werden dagelijks gemiddeld 271 patiënten met een infectie in het hospitaal opgenomen, een daling met 13 procent op weekbasis.

Er lagen zondag 3.277 patiënten in het ziekenhuis. Een week geleden ging het nog om 3.579 mensen. Ook op de diensten intensieve zorg daalde de druk het voorbije weekend licht. Zondag lagen er 827 patiënten, tegen 839 op zaterdag. Er zijn wel nog steeds meer bedden bezet dan een week geleden. Toen verbleven er 809 patiënten op intensive zorg, en tegenover dat moment gaat het om een stijging van 2,2 procent.