Dalende lijn zet zich door, nog 804 patiënten op intensieve: dit zijn de recentste coronacijfers

Het gemiddelde aantal coronabesmettingen daalde van 6 tot 12 december met 24 procent in vergelijking met de week voordien, tot gemiddeld 12.672 infecties per dag. In totaal raakten sinds de start van de pandemie al 1.980.120 mensen besmet met het virus.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen opnieuw elke dag lager is dan de week ervoor.

Testen

In de periode van 6 tot 12 december werden dagelijks gemiddeld 89.324 coronatesten (-18 procent) afgenomen.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio bedraagt 15,8 procent. Dat is een daling met 1,1 procent.

Het reproductiegetal is momenteel 0,91. Een getal onder 1 geeft aan dat de epidemie aan kracht verliest.

Ziekenhuisopnames

De positieve trend tekent zich ook af in de ziekenhuisopnames. Tussen 9 en 15 december werden dagelijks gemiddeld 253,7 patiënten met een infectie in het hospitaal opgenomen, een daling met 11 procent ten opzichte van de week voordien.

Er lagen woensdag 3.120 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling met 11 procent. Op de diensten intensieve zorg lagen gisteren 804 coronapatiënten, 11 minder dan dinsdag.

Overlijdens

Er overleden in de periode van 6 tot 12 december gemiddeld 44,7 mensen per dag aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Dat is een daling met 11 procent tegenover de voorgaande zevendaagse. Sinds het begin van de pandemie lieten in België al 27.729 mensen het leven na een besmetting.

Vaccinaties

Van alle Belgen hebben 8.873.393 mensen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. 8.748.965 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 76 procent van de volledige bevolking (88 procent van de volwassenen). 2.898.347 mensen kregen al een derde prik. Dat is 25 procent van de volledige bevolking (31 procent van de volwassenen).

In Vlaanderen zijn 5.426.822 inwoners minstens deels gevaccineerd: 81,6 procent van de volledige bevolking en 94 procent van de volwassen bevolking. 5.374.436 onder hen zijn volledig ingeënt: 80,8 procent van de volledige bevolking en 93,2 procent van de volwassen bevolking. 1.847.913 Vlamingen (28 procent) kregen een boosterprik.