Dagrecord gesneuveld: vandaag is warmste 30 december sinds 1925

Dehenauw voorspelde dinsdag in De Morgen dat er inderdaad records zouden sneuvelen. “De hoge temperaturen hebben vooral te maken met de zachte temperaturen bij de Azoren (archipel in de Atlantische Oceaan, KL)”, legde hij uit. “Die warme lucht komt via een behoorlijk krachtige zuidwestenwind tot bij ons, maar door de kracht van de wind heeft het geen tijd gekregen om af te koelen onderweg. Het gaat overigens ook over vochtige oceaanlucht, wat vaak gepaard gaat met regen en dus ook het natte weer verklaart.”

Met maxima die schommelen tussen de 13 en 14 graden Celsius, wordt het vrijdag mogelijk ook het warmste oudjaar ooit. In 2017 kenden we tot nu toe het warmste oudjaar met 13,8 graden. In 2012 was het dan weer het zachtste Nieuwjaar, toen liep het kwik op tot 13,6 graden.