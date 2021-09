Dagelijkse ziekenhuisopnames met 16 procent gedaald in ons land: dit zijn de recentste coronacijfers

Het aantal ziekenhuisopnames is tussen 8 en 14 september gedaald met 16 procent tot 59 per dag. Het gaat al voor de vierde dag op rij om een daling.

Op dit moment liggen er nog 701 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie er 219 intensieve verzorging nodig hebben.

Besmettingen

Tussen 5 en 11 september werden er dagelijks 1.961 nieuwe besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Dat is 1 procent minder dan in de voorgaande periode. In totaal raakten in ons land al ruim 1,2 miljoen mensen besmet met het virus. Het reproductiegetal bevindt zich op 0,90, wat betekent dat de epidemie aan kracht afneemt.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we bijna elke dag een lager aantal besmettingen dan dezelfde dag een week eerder. Enkel op de meest recente dagen lijken de besmettingen weer in de lift te zitten tegenover dezelfde dag een week eerder.

Testen

Tussen 5 en 11 september werden er dagelijks gemiddeld bijna 42.220 testen afgenomen, 4 procent meer dan de week voordien.

De positiviteitsratio bedraagt 5,1 procent, wat betekent dat gemiddeld 5,1 op de 100 testen positief blijkt te zijn.

Overlijdens

Tussen 5 en 11 september stierven er dagelijks gemiddeld 7 mensen aan de gevolgen van Covid-19, een stijging met 17 procent. In totaal overleden in ons land, sinds de start van de pandemie, al ruim 25.500 mensen.

Vaccinaties

Intussen hebben in België al 8.501.514 mensen minstens een eerste dosis van een coronavaccin gekregen. Dat is 73,8 procent van de bevolking of 86 procent van de volwassen bevolking. Al bijna 8.271.666 mensen zijn volledig gevaccineerd. Dat is 71,8 procent van de totale bevolking of 84 procent van de volwassen bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.308.771 inwoners minstens deels gevaccineerd of 79,8 procent van de volledige bevolking. 5.181.308 onder hen zijn volledig ingeënt of 77,9 procent van de bevolking. Als we alleen naar de volwassen populatie kijken, liggen die percentages op respectievelijk 92,2 procent en 90,5 procent.

Bekijk hier ook de vaccinatiecijfers uit uw gemeente: