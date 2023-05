Dag van het Grieks: kan de dode taal weer nieuw leven in geblazen worden?

Welke angst heeft iemand die lijdt aan paraskevidekatriafobie? In de eetzaal van het Gentse Sint-Lievenscollege verstomt het geroezemoes als de eerste vragen van de quiz passeren. Geen gewone quiz, wel een quiz op maat van leerlingen uit het secundair onderwijs die Grieks volgen. Ze verzamelden gisteren met 800 in Gent voor de Dag van het Grieks.

“We willen tonen dat we ook iets te bieden hebben”, zegt Mieke Lietaert, leerkracht Grieks en pedagogisch begeleider klassieke talen. “In 2018 is het idee ontstaan, een beetje vanuit de vaststelling dat er veel aandacht naar STEM ging en Grieks allesbehalve hip leek. Maar wij geloven in de waarde van het vak en hebben toen beslist om deze dag te organiseren.”

Behalve een quiz, staan er op deze tweede editie een resem workshops op het programma. Een wandeling door Gent rond mythologie, een Griekse tragedie spelen, een Troje-debat en zelfs gamen.

Leerlingen spelen de Griekse tragedie 'Antigone'. Beeld rr

In een klaslokaal struinen enkele leerlingen zo door Assassin’s Creed Odyssey. “Een game die zich afspeelt in het oude Griekenland en nieuwe visies op de mythologie biedt”, zegt Alexander Vandewalle (UA/UGent), die een doctoraat maakt over games en de oudheid. “Als je Grieks studeert, levert dat iets extra’s. De tocht naar Delphi, die heel meticuleus wordt afgebeeld, krijgt zo meer betekenis.”

Wiskunde in taalvorm

Die mythologie is maar een van de facetten die Grieks zo verrijkend maken, vult Lietaert aan. “De cultuur geeft een zeer menselijke boodschap mee. Denk aan alle filosofen, of een begrip als democratie. Maar Grieks verrijkt ook je woordenschat en stimuleert je analytische brein. Grieks is bijna wiskunde in taalvorm.”

“Het is gewoon erg leuk”, zegt Victor Lemingre, die Grieks volgt in het tweede middelbaar van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. “Het traint je geheugen als je woordjes moet blokken, en je leert levenslessen. Over hybris bijvoorbeeld, of dat je niet mag uitdagen.”

“Mij fascineerde vooral de cultuur”, vult Pauline Tanghe aan, die twee jaar hoger op dezelfde school zit. “En je vocabularium wordt enorm uitgebreid. Ik wou die extra uitdaging, om echt iets nieuws te leren.”

En toch. Ondanks alle pleidooien van studenten en leerkrachten heeft het vak het niet onder de markt. Vorig schooljaar volgden net geen 5.000 leerlingen Grieks in het secundair. Dat cijfer blijft al enkele jaren stabiel, maar tien jaar geleden waren het er nog 500 meer.

Is het vak gedoemd te verdwijnen? “We hebben er vroeger voor gevreesd”, geeft Lietaert toe. “Zeker toen er zoveel aandacht voor STEM was. Maar die opleiding trekt andere profielen aan. Nee, de dooddoener is het ingangsexamen geneeskunde. Veel studenten laten in de derde graad klassieke talen vallen en kiezen voor wiskunde-wetenschappen. Dat voelen we, net als de verandering in het basisonderwijs, waar het meer over vaardigheden gaat en minder over studeren. Als ze dan opeens woordjes moeten memoriseren, geeft dat problemen. Ze hebben die studieattitude niet meer.”

Ook gamen hoort erbij op de Dag van het Grieks. Beeld rr

Eilandje

“Ik ben in 1985 begonnen met lesgeven en heb nooit anders geweten dan dat er vrees was voor het voortbestaan van Grieks”, weet Bruno Van der Biest het te relativeren. “Maar blijkbaar kunnen we elk jaar opnieuw toch nog leerlingen overtuigen.”

Van der Biest geeft les in het Sint-Lodewijkscollege, dat dit jaar 87 leerlingen Grieks telt. In andere scholen is de situatie minder florissant. “In onze derde graad hebben we nog drie leerlingen die Latijn volgen”, zegt Tina Van Roie van De Vesten in Herentals. “Grieks is er niet, maar ik probeer ze toch ook een beetje Grieks mee te geven. Al hoop ik dat ooit weer te kunnen onderwijzen. Maar ons eerste werk is nu om Latijn weer op te krikken.”

Zo’n Dag van het Grieks is voor haar leerlingen dan ook welgekomen. “Op school zitten ze op een eilandje. Nu beseffen ze dat ze niet alleen zijn.”

Al zal het altijd een niche blijven, beseft Mieke Lietaert. “Maar een leerlinge zei me enkele jaren geleden dat ze alle waarden en normen waarmee ze in het leven stond, gekregen had dankzij haar leerkrachten Latijn en Grieks. Daarvoor doe je het toch? Het is zo’n mooi vak. Het is niet in cijfers uit te drukken, maar het maakt je wel meer mens. ”

En iemand die lijdt aan paraskevidekatriafobie? Die heeft angst voor vrijdag de dertiende.