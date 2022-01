Dag van de waarheid voor de coronabarometer: Overlegcomité komt om 13 uur samen

“Het schip is nog niet in de haven.” Dat zei federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gisteravond over de coronabarometer, die vandaag voorligt op het Overlegcomité. Dit instrument moet de voorspelbaarheid van het coronabeleid opkrikken na het gejojo van de voorbije maanden, en daarmee ook het vertrouwen van de bevolking in het beleid. Maar het voorbije jaar raakte de politiek nooit verder dan een ontwerp.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) wil de barometer absoluut goedkeuren. “Het Overlegcomité zal een belangrijk moment zijn voor alle regeringen van het land. Dan moeten we aantonen dat we alle kennis die we opgedaan hebben kunnen bundelen”, zei hij donderdag in de Kamer.

Twistpunten

Maar of dat gaat lukken, is een andere zaak. Gisteravond was bij verschillende regeringsleden te horen dat het overleg dreigde te mislukken. Een van de twistpunten is de drempel waarop de hoogste alarmfase - ‘code rood’ - moet ingaan. Coronacommissaris Pedro Facon legt de drempel op 500 covidpatiënten op intensieve zorg en 150 dagelijkse ziekenhuisopnames. Vanuit de regio’s is de druk groot om die drempel te verhogen, naar bijvoorbeeld 750 intensieve bedden. “Maar dat is echt geen optie: ziekenhuizen moeten dan alle niet-dringende zorg uitstellen”, is te horen op een federaal kabinet.

De Franstalige cultuursector heeft intussen ook al aangekondigd dat ze het ontwerp van de coronabarometer afwijst. Volgens Le Soir hebben negen koepelorganisaties na weken intensief overleg de deur dichtgetrokken. Zo ziet de sector het niet zitten om nog wekenlang in ‘code rood’ te moeten opereren. Op het coronacommissariaat van Pedro Facon is de verslagenheid hierover groot.

Voorgestelde regels per niveau

Intussen is er al informatie uitgelekt over de voorgestelde regels per alarmniveau. In code rood zou je bijvoorbeeld nog altijd kunnen supporteren voor je favoriete voetbalploeg, weliswaar in half gevulde tribunes, of naar een muziekfestival of veldrit kunnen gaan. In de horeca zouden min of meer dezelfde regels gelden als nu. Qua vrijetijdsactiviteiten binnen worden er bij ‘dynamische activiteiten’, zoals een basketbaltraining, minder mensen toegelaten dan bij niet-dynamische. Overnachtingen met de jeugdbeweging zijn weer toegelaten.

Bij code oranje zou een mondmasker verplicht blijven in een theater of bij een sportwedstrijd, maar niet langer in een supporterstribune in openlucht. Daar is het dan slechts ‘aanbevolen’. Tot 80 procent van een bioscoop, stadion, festivalweide of concertzaal mag gevuld worden. Het sluitingsuur in de horeca verdwijnt en discotheken mogen weer open. Bij code geel ten slotte kan het leven bijna doorgaan zoals in precoronatijden. Dat betekent dat we het mondmasker in de prullenmand mogen gooien.