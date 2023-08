Dader van moord op Sofie Muylle overgebracht naar gevangenis in Roemenië

Mathieu Langerock, de advocaat van Alexandru Caliniuc, bevestigt aan VRT NWS dat Caliniuc maandag werd opgehaald in de gevangenis van Brugge. Daarna werd hij overgebracht naar een gevangenis in Roemenië. In 2021 werd Caliniuc veroordeeld voor de moord en verkrachting van Sofie Muylle. Haar lichaam werd op 22 januari 2017 gevonden op het strand van Knokke. Via camerabeelden kwam de politie uiteindelijk de Roemeen op het spoor.

Hij werd opgepakt in Roemenië en daarna veroordeeld tot 25 jaar cel. Bij zijn uitlevering aan België stond al vast dat hij zijn straf in zijn thuisland zou moeten uitzitten. “Roemenië had hem eigenlijk uitgeleend aan ons land. Na zijn veroordeling moest hij terug naar Roemenië”, aldus Mathieu Langerock.

Volgens zijn advocaat is Caliniuc niet blij met zijn overbrenging naar Roemenië. Hij zou zich zorgen maken over de levensomstandigheden in de gevangenissen daar. Bovendien had hij in de gevangenis van Brugge een relatie met een andere gedetineerde.