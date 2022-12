‘Daarna liet hij zijn hand tussen mijn dijen glijden’: 8 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. ‘Tijdens een vuurgevecht moest ik een kameraad achterlaten. Zoiets breekt je’: de laatste Belgische strijder in Oekraïne

Hij zou de laatste Belg zijn in het Oekraïense vreemdelingenlegioen. En ook hij staat - na de bevrijding van Cherson - op vertrekken, zegt Tony Neukermans uit Ninove. We spraken hem in Kiev.

“Ik zat twaalf uur in een bunker terwijl de Russen van alles op ons afschoten. Dat gedreun gaat door merg en been.”

Lees het interview.

Tony Neukermans zou de laatste Belg zijn in het Oekraïense vreemdelingenlegioen. Beeld Stanislav Krupar

De beste Belgische speler van het moment, misschien wel uit de geschiedenis van het Belgische voetbal, kan zich door de onverzettelijkheid in zijn voetbalvisie en zijn onwil om zich aan te passen aan zijn medespelers mede dit fiasco aanrekenen. Kevin De Bruyne heeft zijn bondscoach die hem op handen droeg in de steek gelaten en staat na deze afgang met een half been buiten de groep.

De volgende bondscoach weet wat hem te doen staat: er zal worden gevoetbald zoals KDB dat wil, of het zal zonder KDB zijn.

Lees de column.

Hans Vandeweghe moet 'een paar dingetjes' ophelderen over de Rode Duivels en het WK voetbal. Beeld RV

Tis the season to be jolly. Dat moet je de van vrolijkheid vervulde James Cooke (38) geen twee keer zeggen. Vandaag heeft hij er reden te meer toe, als winnaar van een Gouden Roos voor zijn tv-programma James the musical, waarvan seizoen twee donderdag uit de startblokken schiet.

“Als je de pretentie hebt om 50 minuten tv te maken, moet je er godverdomme voor zorgen dat het goed is.”

Lees het interview.

James Cooke over werk, privé en de feesttafel. Beeld carmen de vos

4. Een dagje op de filmset van ‘eerlijke porno’: ‘Ik heb nu een saaie baan bij de overheid, dus ik kan niet wachten om te beginnen’

De porno-industrie wordt, vaak niet onterecht, als een schimmige wereld gezien. Elise van Vlaanderen (37), ‘pornokoningin van Vlaanderen’, wil tonen hoe het anders kan. Een dag op haar pornoset.

“Het is geweldig dat steeds meer vrouwen hun stem laten horen.”

Lees de reportage.

Producente Elise van Vlaanderen met haar 'sterren' Saar, Jo, Jordy en Dominique. Beeld Daphne Lucker

5. Klokkenluider Sihame Haddioui over MeToo in de politiek: ‘Daarna liet hij zijn hand tussen mijn dijen glijden’

Na haar aanranding door een collega-schepen in Schaarbeek trok Sihame Haddioui met een megafoon naar de trappen van het gemeentehuis. De open brief waarin ze samen met 120 andere politica’s deze week grensoverschrijdend gedrag hekelt, schetst een pijnlijk beeld van de Belgische politiek.

“Ik heb het gevoel dat ik in een oorlog ben beland. Een oorlog die ik zelf niet heb gekozen, maar die ik onmogelijk uit de weg kan gaan. Want als ik mijn mond niet opentrek, wie dan wel?”

Lees het interview.

Sihame Haddioui is schepen in Schaarbeek. Beeld © Stefaan Temmerman

6. Geen zorgen, wij zochten ze al voor u: de 53 mooiste kerstcadeaus voor iedere leeftijd en elk budget

Een koffiefilter van keramiek, een drinkbus voor honden of een buitenkookkachel. Voor wie nog niet al zijn kerstcadeaus ingeslagen heeft, lijsten wij 53 ideeën op voor iedere leeftijd en elk budget.

Lees het artikel.

Beeld rv

7. Voormalige VRT-gezichten over pijnlijke ontslagronde: ‘Ik heb de indruk dat mondige mensen sneller plaats moeten ruimen’

Na de pijnlijke ontslagronde bij de VRT moeten tv- en radiopersoonlijkheden zoals Tomas De Soete en Saartje Vandendriessche elders aan de bak. Maar wat staat hen te wachten?

‘Ervaringsdeskundigen’ Martine Prenen, Andrea Croonenberghs en Sven Speybrouck geven tekst en uitleg.

Lees de getuigenissen.

Sven Speybrouck, Martine Prenen en Andrea Croonenberghs. Beeld RV

8. Sergio Herman verliest opnieuw een toptalent: ‘Het is een pijnlijke periode geweest voor hem’

Sergio Herman verliest opnieuw een talent uit zijn restaurantgroep. Syrco Bakker, de Zeeuwse tweesterrenchef aan het hoofd van restaurant Pure C in Cadzand, gaat vanaf begin volgend jaar een nieuwe uitdaging aan.

‘Het is een pijnlijke periode geweest voor Herman’, zegt culinair journalist Marian Kin.

Lees het artikel.