Daar zijn plots de snotneuzen en keelontstekingen: ‘Er zijn meer virale infecties in omloop’

Snotneuzen, keelontstekingen en hoestjes. Het mag dan zomer zijn, veel mensen kampen met verkoudheidsverschijnselen. Professor Guy Brusselle (UZ Gent), specialist in longaandoeningen en luchtweginfecties, ziet ook de frequentie van deze ziekten opnieuw richting normaal evolueren.

Door de alomtegenwoordigheid van het coronavirus zouden we het bijna vergeten, maar circuleren er nu ook nog andere virussen?

“Virale infecties, zoals bijvoorbeeld het rinovirus dat neusverkoudheid veroorzaakt, doen nu inderdaad opnieuw meer de ronde, in feite zoals voor de covidperiode. Het voorbije anderhalf jaar hebben ook mensen met luchtwegenaandoeningen strikt de coronamaatregelen ­opgevolgd, waardoor ze niet alleen geen corona kregen, maar ook geen ­andere virussen zoals het rinovirus.

“Voor gezonde mensen is dat virus geen probleem: een paar dagen niezen en wat snot en je bent eroverheen. Bij patiënten met astma en andere longaandoeningen zakt de infectie dikwijls af naar de longen en de ­lagere luchtwegen. Dit geeft vaak problemen. We zien het nu terug bij allerlei patiënten. Het is heel duidelijk dat het mondmasker ­dragen en de afstand ­houden niet alleen tegen het coronavirus ­beschermt, maar ook tegen andere infecties aan de luchtwegen.”

Heeft de langdurige social distancing onze immuniteit afgezwakt?

“Nee, dat zou ik niet zeggen. Als gevolg van de social distancing ga je wellicht heel weinig mensen zien, en als je ze ziet, zal je een mondmasker ­dragen en geen handen geven of zoenen uitdelen. Daardoor zal je minder besmet raken en ziek ­worden. Maar zo’n situatie is ­natuurlijk niet houdbaar, dat is geen leven. We zijn dus maar al te blij dat wanneer iedereen gevaccineerd is, nu we opnieuw wat normaler kunnen leven. Mogelijk veranderen sommige gewoontes voorgoed: handen geven zal er waarschijnlijk niet meer bij zijn.”

Maakt u zich zorgen over het najaar, wanneer het weer wat kouder wordt?

“Ik denk dat we dan teruggaan naar de klassieke patronen. In de winter zie je ook het RSV-virus en influenza of de griep opnieuw opduiken. We hebben wereldwijd heel duidelijk gezien dat er een ­afname was in de virale luchtwegeninfecties en de verwikkeling daarvan, zoals bijvoorbeeld een longontsteking bij bepaalde patiënten. Dat is duidelijk te danken aan het naleven van de covidmaatregelen. Nu deze stelselmatig worden gelost, keren we terug naar de ­normale ziektefrequenties die we van voor corona kennen.”

Als andere ziektes opnieuw meer de kop opsteken, bestaat dan de kans dat de ziekenhuizen opnieuw vollopen?

“Voor de klassieke ziektepatronen hebben we in de ziekenhuizen voldoende capaciteit, zolang we tenminste geen vierde golf met covidopnames krijgen. Ik denk dat we in België en vooral in Vlaanderen echt op de goede weg zijn met de covidvaccinaties, al zijn we er nog niet helemaal. We zitten al boven de 50 procent van de bevolking die volledig gevaccineerd is. Idealiter stijgt dat percentage naar minstens 70 procent, en liefst zelfs 90 procent of meer. Al die gevaccineerde mensen zijn dan beschermd tegen ernstige ziekte door Covid-19. Daarvoor zijn twee injecties heel erg belangrijk, om volledig beschermd te zijn. Het is duidelijk gebleken dat je zo jezelf en anderen beschermt.”