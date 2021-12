Daar zat je plots met een bord stoemp voor je neus, tussen twee betraande kindergezichten in

Plots kreeg het gesprek aan tafel een onverwachte wending. Terwijl je de stoemp met spekjes nog over de borden verdeelde – Missy: “Zit er venkel in?” Jij: “Niet zo veel...” – vroeg je je dochter om nog eens te vertellen wat haar op school overkomen was.

Ze was je in de opvang huilend tegemoet gelopen, en dat was nog nooit gebeurd. Haar gezicht zat onder de klodders zand, waarin tranen een spoor getrokken hadden. Haar arm deed zichtbaar pijn. “Een felle ruzie”, bevestigde de juf met bedrukt gezicht. “Jongens tegen meisjes. De jongens hadden hun kamp te fel verdedigd.” Knuffelend en troostend nam je je oogappel mee naar huis. In het schemerdonker loerden enkele nog boze jongensogen naar jullie, terwijl je de aftocht blies.

Dat verhaal vertelde Missy, nog nasnikkend aan tafel. Maar toen gebeurde er dus iets wat je niet verwacht had. Plots kreeg ook je zoon tranen in de ogen. Niet uit medelijden met zijn zus. Uit plaatsvervangende woede over wat de jongens in dit onverkwikkelijke avontuur overkomen was. John John wist welke stukken in dit getuigenis nog ontbraken. “Jullie hebben het kamp eerst kapot proberen te maken”, beet hij zijn zus toe. “Nu moeten de jongens op straf. En nu zal er een regel komen dat er geen kampen meer gebouwd mogen worden.”

Missy kon niet anders dan bevestigen dan het inderdaad ongeveer zo was gegaan. “Maar ik had wel veel pijn.” Het snikken was nu weer voluit huilen geworden. Daar zat je plots met een bord winterse stoemp voor je neus, tussen twee betraande kindergezichten in. In de tranen van Missy rolde de machteloosheid tegen fysieke overmacht mee over de wangen. In de vochtige ogen van John John glinsterde de frustratie over de straf die hij zo vaak in gelijkaardige omstandigheden had opgelopen.

Wat niet meer dan een anekdote van een schooldag leek te zijn, bezorgde je plots een belangrijk inzicht. Hoe vaak was je zoon niet teleurgesteld thuisgekomen, omdat er weer een spel op de speelplaats verboden werd nadat er ruzie van gekomen was. Zelfs lopen was op een bepaald moment uit den boze, omdat grote jongens de kleintjes omverstootten. Altijd had je het voor hem opgenomen. Kinderen moeten toch kind kunnen zijn? Nu vertelt je dochter exact hetzelfde verhaal, maar vanuit het ander perspectief, en nu voel je empathie voor haar. Hier klopt iets niet.

Of toch? Jongens worden vaker gestraft omdat het sneller opvalt als ze wat mispeuteren, maar plagen is ook mis, vertel je je dochter wanneer je haar ‘s avonds instopt. Boos houdt ze de oren dicht. Geweld is altijd fout, vertel je je zoon, wanneer hij een halfuur later aan de beurt is. Grommelend begraaft hij zijn hoofd onder het kussen. Het is hun manier om toe te geven dat hun pijn enerzijds echt is maar dat hun vader anderzijds ook wel een punt heeft.