Daar komt de H145M aangevlogen: de nieuwe helikopter van het Belgisch leger

Het aankoopdossier is zo goed als rond, vertellen meerdere bronnen. De H145M van fabrikant Airbus Helicopters is als beste uit een competitie gekomen waarin ook gekeken is naar toestellen van het Italiaanse Leonardo en het Amerikaanse Bell.

“Op het gebied van mogelijke toestellen heeft de prospectie zodus aangetoond dat enkel de H145M aan de voorwaarden voldoet”, staat te lezen in het dossier voor de regering. Het gaat om een aankoop van zowat 250 miljoen euro.

Dat Duitsland en Luxemburg de H145M al in dienst hebben, is een mooie extra. Voor Duitsland gaat het om vijftien toestellen, voor Luxemburg om twee. Beide landen hebben volgens het leger al “sterke interesse getoond in samenwerkingen met België”.

De kans is bovendien reëel dat ook de federale politie straks een bestelling plaatst voor vijf H145M’s. Hun helikoptervloot moet tussen 2025 en 2029 vernieuwd worden. De H145M lijkt de topfavoriet. Het gebruiksvriendelijke toestel kan gemakkelijk aangepast worden naargelang de situatie.

Duur

Gebruiksvriendelijk, dat is wat de huidige helikoptervloot van het leger helaas niet is. De NH90 is een teleurstelling gebleken.

Het verhaal: in 2007 beslist de regering-Verhofstadt om acht NH90-helikopters – destijds goed voor 292 miljoen euro - te bestellen bij een Europees concern. Vier zijn bedoeld voor werk boven zee, de andere vier voor troepentransport. Vooral dat laatste type blijkt een probleem. Ermee vliegen is a rato van 10- tot 15.000 euro per uur duurder dan een uur met een F-16 vliegen.

De NH90 is een geavanceerd toestel. Eigenlijk te geavanceerd voor wat het leger ermee wil doen. De NH90 vraagt veel en bijgevolg dure technische ondersteuning. De kosten wegen niet op tegen de lage output van de helikopter. Er duiken ook geregeld problemen op met de beschikbaarheid van wisselstukken.

Beeld DM / Airbus

Het gevolg: het Belgisch leger is de NH90 liever kwijt dan rijk. De transporttoestellen zullen mogelijk doorverkocht worden. Met de toekomstige H145M’s kiest de krijgsmacht in ruil voor oerdegelijke helikopters. Erg sexy of hoogtechnologisch is het toestel niet, maar het wérkt - altijd en overal. (Of dat is toch de hoop).

Bij de special forces, die ook gebruik zullen maken van de nieuwe helikopters, zien ze het alvast helemaal zitten. “Door de wendbaarheid en de ruime zijdeuren is de H145 zeer goed geschikt voor gebruik bij het Special Operations regiment. Sluipschutters kunnen vanuit de heli werken”, vertelde een anonieme kolonel van de speciale eenheden onlangs aan VRT NWS.

Wijs

“Als de beslissing klopt, is dit een bijzonder wijze beslissing is”, reageert federaal parlementslid Jasper Pillen. Hij volgt de legerdossiers op voor Open Vld.

“Het gaat om een zogenaamd proven concept: het toestel heeft zich al bewezen. De helikopter is modulair: hij kan gemakkelijk aangepast worden naargelang de situatie. En hij is al in gebruik bij partners als Duitsland en Luxemburg.” Als het van Pillen afhangt, moet de federale politie niet twijfelen als ze straks nieuwe helikopters kiest. “De politie zou best ook die toestellen bestellen.”

De aankoop van de H145M maakt deel uit van het STAR-plan van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Daarin is ruim 10 miljard euro toegezegd voor de wederopbouw van het Belgisch leger. Nieuwe lichte en zware transporthelikopters mogen samen 864 miljoen euro kosten.

Voor de zware helikopters wordt gelonkt naar de de Chinook, de iconische helikopter met twee motoren. Onder meer Nederland en Duitsland vliegen hier al mee. Een Nederlandse Chinook hielp in 2021 bij het blussen van de brand op het militair domein in Brecht.