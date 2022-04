Daar is het tweede seizoen van ‘The Flight Attendant’: ‘Wat is beter dan Kaley ­Cuoco als een alcoholverslaafde stewardess?’

Kaley Cuoco wist zich een jaar na het einde van The Big Bang Theory al opnieuw uit te vinden als een alcoholverslaafde, promiscue en mogelijk moorddadige stewardess in The Flight Attendant. De donkerkomische thriller groeide uit tot één van de populairste series van 2020 – bij ons te zien op Streamz – en rijfde negen Emmy-nominaties binnen. De bedenkers van de reeks presenteren nu met gepaste trots het tweede seizoen, met een gastrol voor Sharon Stone. ‘Vrouwen kunnen in onze serie doen wat in het verleden alleen maar voor mannen was weggelegd.’

In het eerste ­seizoen van ‘The Flight ­Attendant’ ontwaakte stewardess Cassie Bowden (Kaley Cuoco) na een stevig nachtje stappen naast een vermoorde man, zonder enige herinnering aan wat precies was gebeurd. Van haar zoektocht naar de moordenaar maakten bedenker ­Steve ­Yockey en zijn rechter­hand ­Natalie ­Chaidez een spannende serie.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om de bestseller The Flight Attendant van Chris Bohjalian uit 2018 te verfilmen?

Steve ­Yockey: “Dankzij ­Kaley. Zij is dolenthousiast naar mij gestapt: ‘Dit boek moet een serie worden!’ Toen ik het las, begreep ik waarom. Hoofdpersonage Cassie lijkt uit een Hitchcock-film te komen: ze belandt pardoes in een gevaarlijke situatie en moet samen met de lezer uitdokteren hoe ze eraan kan ontsnappen. Het is een entertainend verhaal, maar ook donker, want Cassie overweegt serieus de optie dat ­zijzelf de dader is.”

Natalie ­Chaidez: “Ik geloof dat The Flight Attendant de juiste serie op het juiste moment was. Het eerste seizoen verscheen aan het begin van de pandemie: mensen hadden nood aan afleiding, en de avonturen van Cassie leenden zich daar uitstekend toe.”

Tijdens de opnames van het eerste seizoen hadden jullie niets te ver­liezen. Voelden jullie nu druk op jullie schouders, wetende dat miljoenen mensen zouden kijken?

­Yockey: “Ik had oorspronkelijk verwacht dat zo’n twaalf mensen naar The Flight ­Attendant zouden kijken. Maar het succes moedigt ons net aan. Het publiek vond het eerste seizoen leuk, dus we weten dat we niets hoeven te veranderen en zelfs nog een ­stapje verder kunnen gaan. De tweede jaargang is ambitieuzer en wilder, met een nog ingewikkelder plot. Cassie is nu CIA-agente in bijberoep, met alle gevolgen van dien: ze waant zich het hoofdpersonage in een luchtige spionnenroman, maar dan ontploft er een bom en vallen er slachtoffers.

“Ik meen ondertussen wel te weten wat werkt voor The Flight Attendant.”

En dat is?

­Yockey: “De mix van genres: het is een spannend moordmysterie, én een donkere komedie, én een emotioneel drama rond trauma en verslaving. We steken vaart in het verhaal, mede door split screens te gebruiken. En de op ­Hitchcock geïnspireerde soundtrack van Blake Neely doet ook wonderen: hij heeft er niet voor niets een Emmy voor gekregen.”

Hoe is het om met Kaley Cuoco samen te werken?

­Yockey: “Een genot. Ze is onvermoeibaar, energiek en altijd opgewekt. Ze weet zeer goed wat ze wil en is erg betrokken: ze zit als executive producer bij alle meetings. En bovenal is ze een geweldige actrice, met behalve een uitstekende komische timing ook gevoel voor drama. Veel mensen hadden dat misschien niet in Kaley gezien, maar dat is omdat ze in haar carrière nog niet vaak de kans heeft gekregen om die kant van haar talent te tonen.”

­Chaidez: “Ook belangrijk: ze brengt altijd donuts mee naar de opnames. Al moet je de pranks erbij nemen. Ze bezorgde me bijna een hartaanval toen ze een zwarte weduwe op de set had losgelaten. Het bleek een speelgoedspin te zijn. Dat vond ze erg grappig.”

In de trailer van het tweede seizoen zitten min­stens vier versies van Cassie Bowden met elkaar te discus­siëren. Wat is daar aan de hand?

­Chaidez: “Elke mens herbergt verschillende persoonlijkhe­den en dat wilden wij tonen. Daarom voeren we verschillende versies van Cassie op: de Cassie op het toppunt van haar kunnen, de Cassie die jan en alleman uitkaffert, de Cassie die zich het liefst te pletter zuipt. We passen kledij en make-up aan elke persoonlijkheid aan: zo kruipt de hoopvolle Cassie in een gouden jurk en draagt de depressieve Cassie uitgelopen make-­up.”

­Yockey: “Het was wel uitdagend om te filmen. ­Kaley moest voor elke nieuwe gedaante enkele uren in de make-­upstoel, waarna ze in het ijle moest acteren, terwijl haar lichaamstaal perfect gelijk moest lopen met haar onzichtbare alter ego’s. Maar het was de moeite waard. Want wat is beter dan Kaley ­Cuoco als een alcoholverslaafde ­stewardess? Méérdere Kaley Cuoco’s als alcoholverslaafde stewardess!”

Nieuw dit seizoen: Sharon Stone, beroemd van Basic Instinct. In welke rol?

­Yockey: “Sharon speelt de vervreemde moeder die het beu is om voor haar getroebleerde dochter te zorgen. Cassie vlucht nog liever naar de andere kant van de wereld, dan haar mama onder ogen te komen. Maar ze móét wel dit seizoen, zodat ze haar verleden kan verwerken.”

Telkens als Cassie een drankje voor een passagier uitschonk, gunde ze zichzelf ook eentje. In de eerste sei­zoensfinale gaf ze toe met een drankverslaving te zitten. Wat nu?

­Chaidez: “Op televisie ­raken problemen gewoonlijk na één seizoen opgelost, maar zo werkt de realiteit niet, jammer genoeg. In de nieuwe afle­veringen volgen we haar poging tot een alcoholvrij bestaan. We zoeken via Cassie uit hoe nuchterheid er voor een verslaafde kan uitzien, hoe je de donkere en vervelende kanten van jezelf kunt accepteren, hoe je het verleden kunt loslaten.

“The Flight Attendant kan onnozel zijn, maar we nemen verslaving zeer serieus. We hebben schrijvers en producers die met een verslaving hebben geworsteld en dus maar al te goed weten wat het inhoudt. We schakelden ook experts in, zodat we AA-bijeenkomsten en dergelijke correct weergeven.”

Rosie Perez is dankbaar voor haar rol als Megan, Cassies collega. ‘Eindelijk eens een gelaagd personage, een zeldzaamheid voor een Latijns-Amerikaanse actrice’, zei ze.

­Yockey: “In onze serie spelen alle vrouwen rollen die in het verleden alleen maar door mannen gespeeld werden, terwijl de mannen zich met een ondersteunende rol moeten tevre­denstellen.”

­Chaidez: “Ik zit al 25 jaar in de business en ik kan je verzekeren: vroeger was er geen plaats voor een personage als ­Cassie. Ik kan me perfect inbeelden wat voor klachten we ­destijds zouden hebben ­gekregen: ‘Waarom zouden we om zo’n imperfecte, warrige en chaotische vrouw moeten geven? Ze is een bitch!’ Maar het publiek blijkt van Cassie te houden. Iedereen omarmt haar, met haar tekortkomingen. De reden is simpel: Cassie doet ons aan onszelf denken.”

­Yockey: “Het zijn gouden tijden voor televisiemakers. We hebben dankzij streaming meer dan ooit de vrijheid om risico’s te nemen, en verhalen te vertellen die nog niet vaak verteld zijn geweest.”

Jullie filmden vorig seizoen in New York, Rome en Bangkok. Ditmaal trokken jullie naar Los Angeles, IJs­land en Berlijn. Wanneer komen jullie naar Brussel?

­Yockey: “We kiezen de locaties op basis van Cassies innerlijke leefwereld. Blijkbaar heeft Cassie zich nog nooit bijzonder Brussels gevoeld (grinnikt).”

Hoe is het om te filmen op locatie in coronatijden?

­Yockey: “Je moet geduld hebben, wachten en de vereiste quarantainedagen inrekenen. Nu, we zijn het inmiddels gewoon. De tweede helft van het eerste seizoen hadden we al tijdens de pandemie geschoten. We waren bij de eersten die het waagden om weer te filmen. Onze veiligheidsprotocollen werkten, want we hebben de productie niet één keer moeten stilleggen. Of we hadden gewoon boerengeluk.”

Komt er ook een derde seizoen?

­Yockey: “Zeg nooit nooit. Er zijn plannen, dus het verhaal kan verlengd worden. Maar we wachten de reactie van het publiek af. Met andere woorden: kijken!”

‘The Flight Attendant’ – seizoen 2 op Streamz

