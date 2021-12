Daar is de mascotte: Beveren verwelkomt (eindelijk) eigen bever

Er zijn sporen van een bever in Beveren. Dat bevestigt boswachter Bram Vereecken van Natuur en Bos aan VRT NWS.

Al enige tijd deden geruchten de ronde dat er op het grondgebied van Beveren een bever zou zijn, maar onlangs kon Vereecke met eigen ogen het bewijs daarvan zien. “De rattenvanger had al gezegd dat hij sporen gezien had, maar kon dat niet bevestigen. Tijdens een van m’n rondes onlangs, zag ik in de verte sporen van een bever. ‘s Anderendaags ben ik terug gegaan en heb ik de bever met m’n eigen ogen gezien.”

De vondst is toch bijzonder, meent Vereecke. “Dat we nu net een bever ontdekken in Beveren, waar de bever de mascotte is.” Beveren was enigszins jaloers door de beverpopulatie van Kruibeke, maar dat is nu dus niet langer nodig.

Lees ook Bever aan het kruis: waarom het troeteldier van de Ardennen opgejaagd wild is geworden

In de polders van buurgemeente Kruibeke leven al enige tijd drie beverfamilies. Wellicht komt het dier in Beveren daar vandaan. Na een tijdje zoeken bevers naar uitbreidingsgebied en dan is het niet onlogisch dat ze in Beveren terechtkomen. Vereecke: “Vermoedelijk komt de bever in zijn zoektocht via de Schelde in Beveren terecht.” Om het dier te beschermen, wordt de exacte locatie waar het zich bevindt, voorlopig niet gecommuniceerd.

Hoe lang het dier in Beveren blijft, is gissen. “Aangezien de sporen er toch al een tijdje zijn, is hij waarschijnlijk niet enkel op doortocht. Maar alles zal afhangen of hij een geschikte partner vindt hoe lang hij hier blijft,” zegt Vereecken.

Bevers zijn inheemse dieren. Ze leven van de schors van wilgen en populieren. Bevers zijn schuwe dieren, waar mensen geen schrik voor moeten hebben.