Daar is Berlusconi weer, nu wil hij president worden

Voormalig premier Silvio Berlusconi wil in januari een gooi doen naar het presidentschap van Italië. Het is erg onwaarschijnlijk dat hij wint, maar tegenstanders zijn er niet gerust op. Een krant startte zelfs een petitie om Berlusconi uit het presidentieel paleis te houden.

Berlusconi is 85 jaar en een schier ontelbaar aantal schandalen, rechtszaken en gezondheidsproblemen verder, maar dat weerhoudt il cavaliere er niet van zijn ultieme droom na te jagen: het presidentschap van de Italiaanse republiek.

Eind januari komt er na zeven jaar namelijk een einde aan het tijdperk van president Sergio Mattarella (80). Hoewel veel Italianen de kalme jurist graag nog langer in het paleis op de heuvel Quirinaal zouden zien, voelt Mattarella niets voor een tweede termijn, zelfs niet als tijdelijke overbrugging. Daarom kiest het uitgebreide parlement (lagerhuis, senaat en regiovertegenwoordigers) in januari een nieuw staatshoofd.

Speculatie

In de media draait de speculatiemachine al op volle toeren. Premier Mario Draghi is de gedoodverfde opvolger van Mattarella, maar hij blijft zelf vaag over zijn presidentiële ambities. Als hij zijn post verlaat, kan de regering zomaar op losse schroeven komen te staan.

De enige formele eisen aan een president zijn Italiaans staatsburgerschap, het bezitten van politieke en burgerlijke rechten en een leeftijd boven de 50 jaar. Genoeg ruimte voor wilde suggesties dus. Zo begon dagblad Il Fatto Quotidiano een campagne om Liliana Segre tot president te kiezen. De 91-jarige Holocaustoverlevende en activiste is senator voor het leven, maar gaf te kennen geen verdere politieke ambities te hebben.

Toch was Il Fatto daarna nog niet klaar met actiejournalistiek, zeker niet toen Berlusconi zijn hoofd om de hoek stak. De voormalige premier is de aartsvijand van de krant, die in 2009 werd opgericht door onderzoeksjournalist en polemicus Marco Travaglio. Met een collega schreef Travaglio eerder het boek De geur van geld (2001), waarin ze de dubieuze herkomst van Silvio Berlusconi’s fortuin onderzochten.

Berlusconi klaagde de schrijvers destijds aan wegens smaad, maar verloor de rechtszaak. Voor Marco Travaglio is de gedachte aan Berlusconi als staatshoofd zo onverdraaglijk dat hij met Il Fatto een online petitie opende onder het motto ‘Berlusconi in het Quirinaalpaleis? No grazie’.

Corruptie en prostitutie

‘De president van de republiek moet garant staan voor de grondwet’, schrijven Travaglio en collega’s. ‘Silvio Berlusconi staat garant voor corruptie en prostitutie en heeft de grondwet voor én na zijn entree in de politiek geschonden.’ Begin deze week stond de teller op 150 duizend ondertekenaars.

Tegelijkertijd kwam er een tegenactie op gang door de rechtse krant Libero. ‘Nee tegen wie het Quirinaalpaleis van ons wil stelen’, is de slogan. Het is niet duidelijk wat de petitie, zo’n achtduizend keer ondertekend, precies beoogt. ‘Rechts is vrij om de eigen kandidaat te kiezen’, betoogt hoofdredacteur Alessandro Sallusti – een feit dat werkelijk niemand in Italië betwist – maar de actie ijvert niet per se voor Berlusconi als president.

Het is sowieso hoogst onwaarschijnlijk dat hij het redt. Berlusconi zou er de volle steun van alle rechtse partijen voor nodig hebben – die hij niet heeft – plus nog een flink aantal parlementariërs van links. Maar volgens het centrumlinkse La Repubblica heeft hij zijn doel, mede dankzij Il Fatto, al bereikt: ‘Berlusconi wil aandacht. Ook snoeiharde kritiek moet je verdienen, en zijn oude kameraden laten hem bewijzen dat hij dat doet. De enige echte doodstraf is die van de stilte.’

Rosa van Gool is correspondent in Rome.