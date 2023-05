D-day voor Turkse moskeeën in Vlaanderen: screening inmenging op cruciaal moment

Van financiële gevolgen tot de intrekking van hun erkenning. Een screening van 12 erkende Diyanet-moskeeën kan inmenging uit het Turkse Ankara blootleggen, maar ook verregaande gevolgen hebben. En dat net tijdens de Turkse verkiezingen. ‘Misschien is het beter dat Erdogan niet meer verkozen geraakt.’

Terwijl in heel Vlaanderen tienduizenden burgers gaan stemmen voor de verkiezingen in Turkije, buigt de Vlaamse politiek zich over de Turkse inmenging in onze regio. Achter gesloten deuren krijgt het Vlaams Parlement dinsdag inzicht in de screening van 12 moskeeën voor de Turkse gemeenschap bij ons. Het gaat om analyses van de nieuwe Vlaamse screeningsdienst. OCAD en de Staatsveiligheid zullen de bredere context schetsen.

Naar alle verwachting maakt Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) meteen daarna ook een beslissing tegenover die moskeeën bekend. Na jaren van droogte onder zijn voorganger Liesbeth Homans (N-VA) maakte Somers nieuwe erkenningen mogelijk. Niet enkel islamitische geloofsgemeenschappen, maar ook enkele orthodoxe en protestantse kerken wachten op erkenning. Tegelijk voerde Somers een verbod in op buitenlandse inmenging en financiering. Voor de controle daarop richtte hij een screeningsdienst op.

Op dit moment erkent Vlaanderen 1.700 geloofsgemeenschappen, waarvan 24 moskeeën. De helft van die moskeeën is in handen van Diyanet, een Belgische vzw, gelinkt aan het gelijknamige Turkse ministerie voor Religieuze Zaken. De afgelopen jaren waren er aanwijzingen dat Turkse imams informatie over Belgische gelovigen en hun politieke voorkeuren hebben doorgestuurd naar Ankara. Turkse politici kwamen vroeger in Vlaamse moskeeën stemmen ronselen bij de verkiezingen.

In welke mate is het Belgische Diyanet onafhankelijk van het Turkse? En in welke mate is er sprake van inmenging vanuit Turkije in onze moskeeën? Om dat uit te klaren bestelde Somers een screening van de 12 Diyanet-moskeeën die al erkend waren in Vlaanderen.

Symboliek

De Fatih-moskee in Genk is een van hen. In ruil voor de erkenning krijgt hij financiële steun. “De provincie betaalt 70 procent van de kosten van de huur van het gebouw, elektriciteit en verwarming”, zegt Ilyas Sünbül, voorzitter van de Fatih-moskee in Genk. “Maar meer dan die financiële steun, is het ons te doen om de symboliek van zo’n erkenning.”

Dat ongeveer de helft van de Diyanet-moskeeën in Vlaanderen een erkenning vraagt, toont volgens minister Somers de sterke wil om zich in te bedden in Vlaanderen. Toch zijn er meerdere redenen waarom het er niet goed uit ziet voor hen, ook al is het screeningsverslag nog geheim.

Om te beginnen is er de afhankelijkheid van de moskeeën van de Belgische Diyanet-koepel. Die is eigenaar van de gebouwen, zoals ook bij de Fatih-moskee in Genk. De koepel heeft in haar laatst gepubliceerde jaarrekening maar liefst 27 miljoen euro aan immobiliën staan.

In de statuten van de afzonderlijke moskeeën staat dat ze “ondergeschikt” zijn aan de Diyanet-koepel. Onregelmatigheiden moeten ze rapporteren aan Diyanet België en alvorens een imam aan te stellen “moet steeds goedkeuring gevraagd worden aan Diyanet België”. Meestal is die imam een Turkse ambtenaar. In het geval van de Genkse Fatih-moskee is hij betaald door de Turkse ambassade.

De Belgische koepel benadrukt steeds meer haar onafhankelijkheid van het Turkse ministerie, maar dat valt moeilijk hard te maken. De statutaire leden van deze vzw, een ‘internationale vereniging’, hebben of hadden belangrijke functies bij het Turkse Diyanet-ministerie.

Het officiële doel van Diyanet België is om “de Turkse gemeenschap in België te informeren over de werkelijke Turkse identiteit en Turkse islam”.

Loskoppelen

Dat alles maakt de kans zeer klein dat dinsdagavond de diensten aan de parlementairen vertellen dat er geen enkele inmenging is vanuit Turkije. Daar moet Somers dan conclusies uit trekken: een aanmaning, een intrekking van de financiële middelen of een tijdelijke of definitieve intrekking van de erkenning.

Er zijn ook nog 21 moskeeën uit het Diyanet-netwerk die in een versnelde procedure voor een erkenning zitten. Als de conclusie voor alle erkende Diyanet-moskeeën negatief is, dan heeft dit ook gevolgen voor hen. Nu al vecht de Diyanet-koepel het erkenningsdecreet aan bij het Grondwettelijk Hof.

Ondertussen zijn verschillende moskeeën in overleg met Diyanet om zich los te koppelen. Zo onderhandelt de Fatih-moskee in Genk met Diyanet om het moskeegebouw voortaan in erfpacht te krijgen. “Vervolgens is de vraag of onze imam ontslag kan nemen in Turkije, en dan hier tewerkgesteld worden”, zegt Sünbül.

Toch heeft hij geen goed oog op de afwikkeling met de Vlaamse overheid. “Volgens mij is het grootste probleem Erdogan (de huidige Turkse president, BST), misschien gaat het beter als hij niet meer verkozen is”, zegt Sünbül.

Voor Vlaanderen is het een evenwichtsoefening. Enerzijds wil het geen geloofsgemeenschappen ondersteunen die buitenlandse inmenging toestaan, maar een erkenning intrekken, zal die geloofsgemeenschappen enkel meer richting buitenlandse financiering drijven. Op dit moment spenderen Vlaanderen en de lokale besturen 72,6 miljoen euro aan geloofsgemeenschappen, waarvan maar 1,13 procent naar de islamitische gaat.

“Met het erkenningsdecreet kiest Vlaanderen voor duidelijke regels en dialoog”, zegt minister Somers, die verder niet wil vooruitlopen op de beslissing. De voorzitter van Diyanet België is op dit moment in Turkije voor liefdadigheid in het door een aardbeving getroffen gebied, en wil niet reageren.