D-day voor Oekraïne: 50 landen beslissen vandaag over toekomstig verloop van de oorlog

De meest beslissende plaats voor de nabije toekomst van Oekraïne ligt vandaag in Duitsland. In Ramstein zullen de Oekraïense bondgenoten naar verwachting het grootste totaalpakket aan wapens en voertuigen tot nog toe beloven. Broodnodige versterking, nu een vernieuwd Russisch offensief in Oekraïne steeds waarschijnlijker wordt. Maar er zijn nog struikelpunten.

Tanks, of toch niet?

Met stip bovenaan de agenda van de Ukraine Defense Contact Group (UDCG) staat de vraag of het Westen moderne gevechtstanks gaat leveren. Zonder zware gepantserde voertuigen is Oekraïne nooit in staat een tegenoffensief te lanceren om zijn grondgebied te bevrijden, beseft ook het Westen.

De derde bijeenkomst van de UDCG, een coalitie van zo’n 50 bondgenoten van Oekraïne, vindt plaats op uitnodiging van de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin en stafchef Mark Milley in de Amerikaanse luchtmachtbasis van Ramstein, in het zuidwesten van Duitsland.

Voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is de kwestie zo klaar als een klontje: elke dag wachten met de beslissing tanks en andere zware wapensystemen te leveren, kost levens. “De tijd die de vrije wereld gebruikt om na te denken, wordt door terreurstaat Rusland gebruikt om te moorden”, zei hij op het Wereld Economisch Forum in Davos.

Een Duitse Leopard 2-tank bij een demonstratie in Duitsland. Beeld AP

In de tank-kwestie komen vooral de Leopard 2-tanks in beeld: de 65 ton zware voertuigen van Duitse makelij worden door dertien Europese landen gebruikt, en er zijn er naar schatting 2.300 van op voorraad. Dat maakt lastige logistieke kwesties als opleiding, onderhoud en reparatie iets makkelijker. Onder andere Polen en Nederland willen daarom graag tanks sturen. Maar daarvoor hebben ze een exportvergunning uit Berlijn nodig.

En daar wringt het schoentje: uit vrees voor Russische escalatie is bondskanselier Olaf Scholz nog altijd niet geneigd die goedkeuringen te verlenen, laat staan dat Duitsland zelf Leopards zou sturen. Zelfs de beslissing van Britse regering om Challenger 2-tanks te sturen en het nieuws dat Frankrijk overweegt zijn eigen Leclerc-tanks te leveren, kon de Duitse ban tot op heden nog niet breken.

Scholz zou enkel bereid zijn over Leopards te spreken als ook de Verenigde Staten hun moderne gevechtstanks, de M1 Abrams, naar Oekraïne sturen. Daar is voorlopig geen sprake van door de grotere logistieke uitdagingen: een Abrams-tank is moeilijker te onderhouden en verbruikt bijvoorbeeld dubbel zoveel brandstof als zijn Duitse evenknie.

Scholz’ besluiteloosheid en het feit dat hij zich achter de brede rug van de Amerikanen verschuilt, werkt andere Oekraïense bondgenoten als Polen en Estland op de zenuwen. Pools premier Mateusz Morawiecki wil niet langer wachten op goedkeuring, zei hij op de Poolse radio. “We zullen ofwel snel een goedkeuring krijgen, ofwel zelf het juiste doen”, zei hij. Ook Duitse defensiebedrijven zijn klaar om nog dit jaar 100 tanks naar Oekraïne te sturen, schreef Handelsblatt.

Oekraïne zelf voerde gisteren de druk op. “We garanderen dat we deze wapens zullen gebruiken op verantwoorde wijze en uitsluitend voor de verdediging van de territoriale integriteit van Oekraïne, binnen internationaal erkende grenzen”, verklaarden minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba en minister van Defensie Oleksi Reznikov.

Nieuwe én extra pantservoertuigen

Op 6 januari stelden de VS hun tot nog toe grootste hulppakket voor Oekraïne voor, ter waarde van 3 miljard dollar (2,8 miljard euro). Daarin zaten voor het eerst 50 gepantserde infanteriegevechtsvoertuigen van het type Bradley. De beslissing kwam er in samenspraak met Duitsland, dat zelf 40 Marder-gevechtsvoertuigen beloofde, en Frankrijk dat zich ertoe verbond een onbekend aantal AMX-10 RC-voertuigen te sturen.

Net als tanks waren dat soort voertuigen, die soldaten vervoeren en beschermen, en toch de vuurkracht hebben om tanks en andere pantservoertuigen te bestoken, lang een no-go. Maar die tijd ligt achter ons. Gisteren kondigde Zweden aan 50 van zijn moderne CV90-gevechtsvoertuigen te sturen, ook de Britten beloofden 200 extra pantserwagens.

Een Zweeds CV90-infanteriegevechtsvoertuig. Beeld rv

Verwacht wordt dat de Verenigde Staten vandaag niet alleen 50 extra Bradleys zullen aankondigen, maar voor het eerst ook 100 Stryker-gevechtsvoertuigen. Die achtwielige pantserwagens kunnen met verschillende wapentypes worden uitgerust en in een bepaalde versie zelfs een 105 mm-kanon dragen. Ondanks zijn zware bepantsering die de inzittenden tegen granaatinslagen beschermt, is de Stryker bijzonder wendbaar, met een topsnelheid van bijna 100 km/u.

De Strykers moeten Oekraïne samen met de andere gevechtsvoertuigen en tanks in staat stellen de rechtstreekse confrontatie met het Russische leger aan te gaan tijdens een offensief.

Extra artillerie en raketten

Naast de voertuigen wordt vandaag ook een massa nieuwe artillerie, raketten, antitankwapens en luchtafweer verwacht. Denemarken besliste bijvoorbeeld gisteren alle 19 Caesar-houwitsers die het bij Frankrijk bestelde meteen door te sturen naar Oekraïne. Ook Zweden keurde de levering van zijn Archer-artilleriesysteem goed, terwijl Letland al zijn FH-70 155mm-houwitsers wil sturen. Het Verenigd Koninkrijk beloofde dan weer 600 Brimstone-raketten, Letland draagbare Stinger-raketten. Ook België wil extra antitank- en luchtafweergeschut leveren, dat zei minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) gisteren.

Daarnaast zullen de VS mogelijk gloednieuwe GLSDB-precisiebommen leveren. Die worden gemaakt door een omhulsel met gps-geleiding rond een combinatie van een bestaande raketmotor en een bestaande vliegtuigbom te monteren, zodat ze vanop de grond kunnen worden afgeschoten.