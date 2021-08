‘D-Day’ voor Belgen in Afghanistan: ‘Alles hangt af van de Amerikanen’

In totaal wachten 580 Belgen en Afghanen met banden met ons land op evacuatie, maar die lijst kan nog worden uitgebreid, aldus Mahdi. Hoeveel van hen vandaag ook effectief op het vliegtuig geraken, valt nog af te wachten. “In ideale omstandigheden waren die mensen al lang vertrokken, maar we gaan vandaag proberen om zoveel mogelijk mensen te evacueren. De situatie verandert elke minuut, dus we moeten altijd in voorwaardelijke termen spreken”, zegt Mahdi.

“Alles hangt af van de Amerikanen die ter plaatse zijn en controle houden over de luchthaven. Zij geven aan wanneer je mag landen en vertrekken, en je moet je houden aan zeer strenge regels”, legt Mahdi uit.

‘Bewijsstukken’

In eerste instantie ligt de focus van de Belgische evacuatievlucht op het terughalen van Belgen en hun kerngezin, zegt Mahdi. Van de mensen die aangegeven hebben banden te hebben met ons land, gaat het onder meer om mensenrechtenactivisten en Afghanen die voor internationale instanties gewerkt hebben. “Zij zullen dat via bewijsstukken, zoals contracten, moeten aantonen.”

Over hoe dat moet gebeuren in het half uur tijd dat het Belgische vliegtuig op de luchthaven van Kaboel mag blijven staan, bleef Mahdi noodgedwongen vaag. “Er is consulaire vertegenwoordiging in Kaboel die ervoor moet zorgen dat de mensen die op het vliegtuig stappen ook echt op onze lijst staan. Die mensen zijn gescreend door de verschillende veiligheidsdiensten in ons land. We moeten ervoor zorgen om ter plaatse in de chaos iedereen zo goed mogelijk op het vliegtuig te krijgen.”

‘Moeilijk te bereiken’

Mahdi maakt zich vooral zorgen over hoe de mensen tot in de luchthaven moeten geraken, waar de taliban alle toegangswegen controleren. “Op basis van de informatie waarover we nu beschikken, is het voor Europeanen iets gemakkelijker om doorgelaten te worden. Voor Afghanen is het bijzonder moeilijk om de luchthaven te bereiken.”

De route naar de luchthaven van Kaboel. Beeld rv

“De operatie is voor vandaag en morgen voorzien, we zullen elke dag evalueren en ervoor zorgen dat alle Belgen die ter plaatse zijn geëvacueerd kunnen worden. We zullen daarvoor ook samenwerken met andere Europese landen, zodat wanneer er nog plaatsen beschikbaar zijn op andere vluchten ook mensen die op onze lijsten staan kunnen vertrekken.”

Eerder deze week vlogen er al een aantal Belgen mee op een Nederlandse evacuatievlucht. Van vier van de mensen die door de Nederlanders zijn geëvacueerd en die hadden aangegeven dat ze Belg waren of banden hadden met ons land, blijkt dat niet zo te zijn. Volgens Mahdi gaat het om Afghanen die in de chaos op de luchthaven toch op het vliegtuig zijn geraakt. “Zij zullen in Nederland asiel moeten aanvragen en daar de asielprocedure doorlopen, zij zullen niet naar België worden overgebracht. Dat is de verantwoordelijkheid van elk land, wij zullen die zeker ook nemen.”