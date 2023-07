Cybersecuritybedrijf waarschuwt voor AI-programma WormGPT: ‘Zoals ChatGPT voor cybercriminelen’

In een blogpost waarschuwt het cybersecuritybedrijf Slashnext voor de gevaren van artificiële intelligentie. Want ook cybercriminelen kunnen die technologie gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld heel gemakkelijk om aan een programma als ChatGPT te vragen om e-mails te schrijven, die dan gebruikt worden om mensen op te lichten. Die mails zijn heel overtuigend, want ze zijn grammaticaal correct en mogelijk zelfs gepersonaliseerd op basis van de ontvanger. Daardoor wordt de kans groter dat mensen de valse e-mails niet meer herkennen en bijvoorbeeld op een onbetrouwbare link klikken.

Bovendien kunnen onervaren cybercriminelen met beperkte vaardigheden gebruikmaken van deze technologie. Het is dus een erg gemakkelijk en toegankelijk hulpmiddel voor hackers.

WormGPT

Maar er is meer, want hackers maken nu ook hun eigen AI-programma’s, zo schrijft Slashnext. Die lijken op programma’s als ChatGPT, maar zijn gemakkelijker om te gebruiken voor criminele doeleinden. Een voorbeeld daarvan is WormGPT. Met dat programma kunnen cybercriminelen bijvoorbeeld malwarecode maken. Dat is met ChatGPT een stuk lastiger: het programma heeft ingebouwde beperkingen om misbruik te voorkomen.

Voor een experiment vroeg Slashnext aan WormGPT om een e-mail op te stellen waarmee ze een nietsvermoedende accountmanager onder druk konden zetten om een frauduleuze factuur te betalen. “De resultaten waren verontrustend. WormGPT produceerde een e-mail die niet alleen opmerkelijk overtuigend was, maar ook strategisch sluw”, klinkt het.

WormGPT lijkt dus op ChatGPT, maar het programma heeft geen ethische grenzen of beperkingen. “Dit experiment toont de gevaren van generatieve AI-technologieën zoals WormGPT, zelfs in de handen van beginnende cybercriminelen.”