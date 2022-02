Cyberaanval treft bijna een op de acht Vlaamse bedrijven: ‘Een bedrijf dat gehackt wordt, ligt vaak dagen stil’

Wie wordt het vaakst getroffen?

Vorige week werden zowel de haven van Antwerpen als die van Gent getroffen door een grote cyberaanval. Ze zijn daarmee lang niet de enige bedrijven in ons land bij wie hackers averij aanrichten. Bijna een op de acht Vlaamse bedrijven zegt dat ze vorig jaar het slachtoffer werden van zo’n cyberaanval.

Hoewel het vaak grote bedrijven zijn die daar het vaakst het slachtoffer van worden, toont de nulmeting dat vooral kleine ondernemingen daar echt door in de problemen komen: 40 procent van de kmo’s zegt dat de ICT-systemen onbruikbaar werden door een cyberaanval vorig jaar. Bij een op de vijf bedrijven gingen gegevens verloren en bij meer dan een op de tien bedrijven werden gegevens gestolen.

“We zien dat vooral kleine ondernemingen zich te weinig wapenen tegen cyberaanvallen”, zegt minister Crevits. “Een goede beveiliging van software, applicaties, paswoorden en gegevens binnen een bedrijf is vandaag nochtans cruciaal. Een bedrijf dat gehackt wordt, ligt vaak dagen stil en verliest vertrouwen bij zowel eigen werknemers als klanten en leveranciers.”

Wat doet de Vlaamse regering?

In een poging zulke kleine bedrijven beter te wapenen tegen cyberaanvallen, verlaagt Crevits de drempel voor overheidssteun bij een verbetertraject voor cybersecurity. Tot nu toe konden bedrijven pas aanspraak maken op die steun vanaf een bedrag van 25.000 euro. Crevits roept nu een ‘lightversie’ in het leven. “Een kleiner pakket aan begeleiding en advies waarbij het verbetertraject zo’n 10.000 euro minder kost”, aldus haar kabinet.

Bedrijven kunnen daarnaast via de kmo-portefeuille investeren in cybersecurity, bijvoorbeeld voor professionele infosessies over digitale aanvallen. Ook daar trekt Crevits de drempels voor overheidssteun op: tot 45 procent (in plaats van 30 procent) voor kleinere ondernemingen en 35 procent (in plaats van 20 procent) voor middelgrote ondernemingen. (PG)