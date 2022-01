Cyberaanval tegen Defensie ernstiger dan eerst gedacht

Het interne mailverkeer werd relatief snel hersteld na de cyberaanval, maar wie van buiten Defensie probeerde te mailen naar een @mil.be-adres kreeg vier weken lang een melding dat de mail niet kon worden ontvangen. De mails kwamen wel aan, maar de militairen konden er niet op antwoorden. Gisteren was iets op het internet opzoeken voor militairen nog steeds onmogelijk. En ook de HR-toepassingen, om bijvoorbeeld wachtdiensten of buitenlandse operaties in te geven, zijn volgens de laatste berichten ook nog steeds offline. Daardoor kunnen militairen voorlopig geen aanspraak maken op extra vergoedingen.

“Het netwerk van Defensie is inderdaad een hele tijd afgesloten van het internet”, bevestigt het kabinet van defensieminister Ludivine Dedonder (PS). “Dat was nodig om te kunnen controleren of alles veilig was. Sinds dinsdagmiddag kunnen er weer mails naar buiten worden gestuurd.”

De heropstart van het externe mailverkeer zou mondjesmaat gebeuren, voor een volledig herstel wordt gemikt op 12 februari. “We willen wel benadrukken dat de aanval nooit een impact heeft gehad op het operationele niveau”, zegt het kabinet. “Die communicatie verloopt via andere kanalen.”

De aanval kon gebeuren door een gat in de beveiliging van de veelgebruikte software Log4j van Apache. De krant weet dat het Belgische Centrum voor Cybersecurity op 13 december - drie dagen voor de aanval - al waarschuwde over een beveiligingslek in de toenmalige versie van Log4j en bedrijven en instellingen opriep om zo snel mogelijk de beschikbare updates te installeren.

Vrijdag worden de kabinetten van de vicepremiers ingelicht over de kwestie. Vandaag komt de commissie Defensie in de Kamer samen en zal er wellicht beslist worden om zo snel mogelijk een hoorzitting te houden.