Curlfest in New York: een ode aan de kracht en pracht van zwarte krullen

‘Haar is de perfecte metafoor voor ras in Amerika’, schrijft Chimamanda Ngozi Adichie in Americanah. Een boodschap die de initiatiefnemers van het Curly Girl Collective helemaal ter harte hebben genomen.

Curlfest is meer dan alleen een festival in New York met optredens en standjes: het is een ode aan het haar van de zwarte gemeenschap. Want als de maatschappij je haar decennialang als ‘onverzorgd’ of ‘onprofessioneel’ bestempelt, is niets zo krachtig als samen je natuurlijke schoonheid vieren. Dat mocht na een pauze van drie jaar grootser dan ooit. Van afro’s met parels tot vlechten met bloemen: de pracht van zwart haar zie je hier in al haar diversiteit.

Beeld Brian Fraser / NYT

Beeld Brian Fraser / NYT

Beeld Brian Fraser / NYT

Beeld Brian Fraser / NYT

Beeld Brian Fraser / NYT