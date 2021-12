Cultuursector verzet zich tegen sluiting: bioscopen blijven open, theaters willen zondag betogen

“De beslissing van het Overlegcomité op 22 december om cultuur te sluiten is onzin. Daar is iedereen het over eens. Het is ook een schande omdat het ongetwijfeld het resultaat is van een slechte onderhandeling. Wij hebben genoeg gezegd, herhaald en bewezen dat onze zalen veilig zijn voor het publiek en onze werknemers. Daarom zal Palace ook na 25 december open blijven.”

Met dat statement op Facebook kondigde de Brusselse cinema Palace aan de maatregel van het Overlegcomité om theaters en bioscopen vanaf zondag te sluiten, naast zich neer te leggen. Ook andere bioscopen uit de hoofdstad, zoals Cinema Galeries, Kinograph en Vendôme, zijn niet van plan de deuren dicht te doen. Eerder kondigden bioscopen in Luik, Namen en Charleroi aan dat ze de politieke beslissingen naast zich neerleggen In De Standaard verklaarde de Waalse bioscoopketen Les Grignoux, dat negen zalen uitbaat, dat ze bereid is om eventuele boetes te betalen.

In Vlaanderen is er van zulke burgerlijke ongehoorzaamheid vooralsnog geen spraken Kinepolis geeft aan voorlopig niet tegen de maatregel in te gaan, en ook de arthouse-bioscopen lopen vooralsnog niet warm voor burgerlijke ongehoorzaamheid, vertelt Jan-Willem Van Eemeren van de Antwerpse stadbioscoop Cartoon’s. “Ik denk dat er in Vlaanderen een iets minder activistische cultuur bestaat dan in Franstalig België. Wij willen nog even de tijd nemen om te besluiten wat we gaan doen. We willen ook de deur naar de lokale overheid niet zomaar dichtsmijten. Maar wij steunen het initiatief van onze Franstalige collega’s wel.”

Zwart schaap

Ook in de theaters groeit het verzet tegen de maatregelen van het Overlegcomité. Acteur-regisseur Stany Crets roept op Facebook op om zondag, de dag waarop de sluiting ingaat, om 14u te protesteren aan het Muntplein in Brussel. “We stáán op straat of we kómen op straat”, schrijft Crets. “Voor de zoveelste keer zijn wij het zwarte schaap. Op basis van niets. Geen enkel cijfer dat onze richting uitwijst. Integendeel, wij zijn de sector met de meeste voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid. CST, ventilatie, mondmaskers, afstand, beperking in toeschouwersaantallen, dansen rond een drachtige geit , noem maar op. Wij hebben solidariteit altijd laten primeren op eigenbelang, maar solidariteit is nu even geen argument meer.”

De Crisiscel Cultuur wil dan weer zowel online als in het straatbeeld het protest aanwakkeren. “We roepen ieder cultuurhuis, instelling, organisatie, artiest of sympathisant op om te tonen dat we in rouw zijn. Dat doen we met een zwarte vlag voor de deur, een zwarte doek uit het raam of een zwarte profielfoto op Facebook. De actie #blackoutforculture is de eerste en een van de vele geplande acties”, klink het.