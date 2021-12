Cultuursector reageert onthutst op sluiting, ook Van Ranst verbaasd: ‘De glühwein heeft het gehaald van de cultuur’

Als een donderslag bij heldere hemel. Zo kwam de beslissing om alle binnenevenementen te verbieden binnen in de cultuursector. “Het is onbegrijpelijk, dramatisch en wraakroepend”, zegt Thierry Laermans van de Federatie van Cinema’s van België (FCB). “De teleurstelling is enorm. We weten niet vanwaar dit komt. Men heeft ons op voorhand geen enkel signaal gegeven dat dit eraan zat te komen, ik heb het zelf vernomen via de pers.”

In het advies dat de GEMS had overgemaakt, werd er niet over een sluiting van binnenevenementen zoals filmvertoningen of theater- en dansvoorstellingen gerept. Dat het Overlegcomité toch besliste om net in die sector, die het al met beperkingen qua publieksaantallen moest stellen, in te grijpen, stuit op onbegrip. “Het is een volledig arbitraire beslissing die indruist tegen allen wetenschappelijke studies”, stelt Laermans. “Een bioscoopbezoek is veiliger dan een horecabezoek of een reis per vliegtuig of met de trein. Daar zijn internationale studies over.”

Een nieuwe sluiting brengt ook nieuw inkomensverlies met zich mee, zeker in deze periode van het jaar. Laermans: “De kerstvakantie is voor ons de belangrijkste periode van het jaar: dan genereren we ongeveer een vijfde van onze totale jaarinkomsten. Een film als Spider-Man was records aan het breken, ondanks maatregelen als de coronapas. Nu duwt men ons personeel opnieuw in de technische werkloosheid. Zonder directe, specifieke financiële steun vrees ik dat een aantal bioscopen in 2022 de deuren niet meer zullen openen. We hebben de afgelopen periode erg geïnvesteerd in ventilatie, en er is ons gezegd dat we niet meer opnieuw de deuren zouden moeten sluiten. Nogmaals: dit is onbegrijpelijk en wraakroepend.”

De strenge maatregelen in de cultuursector - het sluiten van theaters, concertzalen en bioscopen - verrassen ook viroloog Marc Van Ranst. Het Overlegcomité gaat op dit vlak immers verder dan wat de experts hadden geadviseerd.

“Onze inschatting van de situatie in de theaters was eerder dat daar goed geventileerd wordt en dat die konden open blijven”, zegt Van Ranst bij VRT NWS. “Het vertrouwen in die sector is erg groot. Als je dan ziet dat kerstmarkten mogen open blijven... De glühwein heeft het gewonnen van de cultuur”, aldus Van Ranst.