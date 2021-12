Cultuursector hoopt vergeefs op snelle heropening

De cultuursector overlegt dinsdag met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Hoewel de sector hoopt snel weer open te gaan, valt er hooguit te praten over de manier waarop.

Nadat er afgelopen zondag minstens 5.000 mensen uit de cultuursector op straat kwamen tegen de verplichte sluiting van de theaters en cinema’s, zijn de verwachtingen hooggespannen voor het onderhoud dinsdag. “We hopen dat we snel weer kunnen openen aan volle capaciteit”, zegt Leen Laconte, directeur van het Overleg Kunstenorganisaties (oKo). “Met het gebruik van mondmaskers, het Covid Safe Ticket en een goede ventilatie kunnen we perfect veilig functioneren.”

Op het kabinet-Vandenbroucke staan ze meteen op de rem. Het is niet de bedoeling om te onderhandelen over wanneer de cultuurhuizen weer de deuren mogen opengooien. Dat tijdstip zullen alleen de coronacijfers bepalen, klinkt het. Bovendien moet daar sowieso ook het Overlegcomité over beslissen, en dat komt pas begin januari weer samen. “Er kan alleen gesproken worden over de manier waarop de sector de heropening kan organiseren, eens het zover is", zegt woordvoerder Arne Brinckman.

‘Stap terug in de tijd’

Daarbij kijkt Vandenbroucke opnieuw naar de zogenaamde CIRM-protocollen. Die regels van het ‘Covid Infrastructure Risk Model’ waren al het afgelopen jaar van kracht om grotere bijeenkomsten coronaveilig te organiseren. Op basis van een hele checklist, waarbij onder meer de grootte van de zaal, de kwaliteit van de ventilatie en het aantal in- en uitgangen in rekening werden gebracht, werd de maximumcapaciteit bepaald.

De CIRM-regels geraakten na de zomer beetje bij beetje in onbruik, omdat de meeste cultuurcentra ervoor kozen om te werken met het Covid Safe Ticket. Daarbij konden zalen de volle capaciteit benutten, omdat ook dan ook de afstandsregels vervielen. Intussen bleek het CST lang niet waterdicht om besmettingen tegen te gaan.

Nu is het dus de bedoeling om de CIRM-regels te actualiseren. Het moet de cultuursector wat meer zekerheid bieden op langere termijn, waardoor ze niet meteen volledig moeten sluiten wanneer de coronabesmettingen weer stijgen. Het voordeel is dat er op maat gewerkt kan worden per zaal. De maximumcapaciteit van 200 bezoekers, die gold van 6 december en 26 december, was geen enkel probleem voor de kleine cinema’s en theaters, maar een ramp voor elke grotere productie. Onder meer Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V), die zondag nog mee opstapte met de sector, pleitte al herhaaldelijk voor deze weg. Ook Vlaams cultuurminister Jan Jambon (N-VA) toont zich voorstander.

De cultuursector neemt echter geen genoegen met CIRM, wat steeds beperking van de totale capaciteit zal betekenen. “Voor ons is dit een stap terug in de tijd”, zegt Laconte. “Met CST, verluchting en mondmaskers is afstand houden overbodig.” Intussen loopt ook het overleg verder tussen Jambon en de cultuursector, maar daar ligt de focus op de financiële steun.