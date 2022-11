Cryptobeleggers over de FTX-crash: ‘Dit waren hallucinante, criminele praktijken’

De crash van de cryptobeurs FTX trof tot een miljoen klanten en zindert ook na bij andere beleggers die de waarde van hun digitale portefeuille zagen dalen. Toch tonen deze cryptofans zich allerminst ontmoedigd.

Charlotte Van Brabander: ‘Meerdere maandlonen verloren’

“Op het moment van de crash zat ongeveer 5 procent van mijn belegd kapitaal in crypto”, zegt Charlotte Van Brabander, ‘finfluencer’ en auteur van het boek FIRE: Hoe op jonge leeftijd stoppen met werken. “Ik dacht al een paar dagen op voorhand dat er iets zou gebeuren met de FTX-beurs. Maar dat het zover zou komen, dat wist ik natuurlijk niet. Door de crash heb ik meerdere maandlonen verloren.”

Van Brabander hoopt nu dat gedupeerden via het Amerikaanse gerecht toch nog hun geld terugkrijgen. Ze beseft weliswaar dat zo’n procedure heel lang kan duren. FTX, met zijn excentrieke CEO Sam Bankman-Fried, kwam in de problemen toen bleek dat het geld van klanten werd doorgesluisd naar een ander bedrijf van Bankman-Fried, om er riskante beleggingen mee te doen. Toen klanten hun geld weghaalden, stortte de cryptobeurs als een kaartenhuisje in elkaar.

Charlotte Van Brabander. Beeld Eric de Mildt

“Bij een bankrun zou een traditionele bank ook in de problemen komen”, zegt Van Brabander. “Als belegger moet je beseffen dat verlies ook mogelijk is. Je doet het met geld dat je niet meteen nodig hebt, anders mag je het risico echt niet nemen.”

Op termijn wil Van Brabander nieuwe cryptomunten aankopen, maar nu nog niet. Eerst moet de storm in de cryptowereld gaan liggen. “Ik heb het gevoel dat alles rond crypto nu heel erg door het slijk wordt gehaald. Maar dit kan ook een kans zijn om te leren. Er moeten regels komen om cryptomunten veilig te kopen en te verkopen. Waar mensen ongereguleerd met zoveel geld kunnen omgaan, gebeuren er fouten.”

Gommaar D’Hulst: ‘Dit waren hallucinante, criminele praktijken’

“FTX was de op twee na grootste beurs ter wereld om cryptomunten te verhandelen”, zegt Gommaar D’Hulst. “In drie dagen is het gewoon verdwenen. Het lijkt erop dat de klanten die FTX gebruikten, zijn voorgelogen. Dit waren hallucinante, criminele praktijken.”

D’Hulst belegt enkel in bitcoin. Hij houdt zijn munten bij in een zogenaamde wallet (een elektronische portemonnee) en zet ze niet op een beursplatform, waar beleggers cryptomunten traden. Dat is jargon voor het kopen en verkopen van munten om zo ergens een meerwaarde te boeken als de koers van een munt stijgt. Nu de FTX-beurs ten onder is gegaan, zijn de beleggers ook hun cryptomunten kwijt.

“Dat kan dus niet gebeuren als je ze in een eigen wallet bewaart”, zegt D’Hulst. “Natuurlijk heeft mijn portefeuille ook waarde verloren, omdat de koers van bitcoin zwaar is gedaald. Op die manier ben ik een paar duizend euro kwijt. Maar zo bekijk ik het niet.” Als cryptobelegger is het niet de eerste crash die hij meemaakt. Maar een belegger weet ook dat hij pas verlies heeft als hij verkoopt.

Gommaar D'Hulst. Beeld RV

“Toen ik begon met investeren in crypto kostte één bitcoin ongeveer 16.000 dollar. Die waarde is nadien even naar 3.000 dollar gezakt, maar net op dat moment ben ik meer gaan bijkopen. Je hebt veel mensen die kopen als de koersen sterk aan het stijgen zijn, omdat ze denken dat ze dan winst zullen maken. Maar dat moet je juist niet doen.”

Ook D’Hulst bekijkt het als een investering op de lange termijn, waarvan hij of zijn kinderen ooit de vruchten kunnen plukken. Terwijl je van euro’s weet dat die enkel in waarde zullen verminderen, springt de koers van de bitcoin zowat alle kanten op. Slimme beleggers kunnen er volgens hem goede zaken mee doen. “Door de blockchaintechnologie kun je alle transacties van de bitcoin nagaan”, zegt D’Hulst. “Je ziet nu dat veel kleine beleggers aan het kopen zijn.”

Kjell Van den Broeke: ‘Als bitcoin daalt, is dat spectaculair nieuws’

“Ik koop en verkoop verschillende coins”, zegt Kjell Van den Broeke. “Als de koers van de ene munt stijgt tegenover de andere, kan ik er geld aan verdienen. Maar samen met de instorting van FTX zijn álle koersen van cryptomunten gezakt, waardoor de waarde van mijn portefeuille op het beursplatform Binance met een vierde is gedaald. Op een ander platform, Crypto.com, verloor mijn portefeuille de helft van zijn waarde.”

Net als de andere beleggers bekijkt Van den Broeke zijn verlies vrij nuchter. De cryptowereld zit dan wel in een berenmarkt, waarbij de koersen langdurig dalen, maar voor de echte wereld geldt dat eigenlijk net zo goed. “Ook de beursindexen, zilver of goud of zelfs pensioensparen brengen niet veel meer op. Maar dat levert allemaal minder spectaculair nieuws op dan de koers van de bitcoin.”

Kjell Van den Broeke . Beeld RV

Wie belegt in bitcoin moet gewoon rekening houden met een enorme volatiliteit, zegt Van den Broeke. Dus met sterke stijgingen en diepe dalen. “Ik merk wel dat er bij investeerders in crypto soms nog een gebrek aan kennis is. Er zijn mensen die niet weten wat een ledger of een wallet is. Dat is eigenlijk een digitale kluis, waar je die coins kunt bewaren.”

Van den Broeke behoort tot een community van online beleggers die zich groeperen rond een website, waar ze vormingen kunnen volgen. Behalve crypto speculeert hij ook op de wisselkoersen van ‘echt’ geld. “Het is een tijd waarin alles laag staat”, zegt hij. “Zowel op de gewone beurs als in de cryptowereld. Dat levert kansen op om te investeren.”