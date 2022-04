Cristiano Ronaldo en Georgina Rodriguez verliezen pasgeboren zoontje: ‘Grootste pijn die ouders kunnen voelen’

In oktober vorig jaar maakte Ronaldo bekend dat zijn partner zwanger was van een tweeling. “Tot ons grote verdriet moeten we mededelen dat ons jongetje is overleden. Het is de grootste pijn die ouders kunnen voelen”, staat in een verklaring die Ronaldo en Rodriguez maandag publiceerden. “Alleen de geboorte van ons dochtertje geeft ons de kracht om met wat hoop en blijdschap dit te doorstaan. We willen de dokters en zusters bedanken voor al hun goede hulp en zorg. We zijn allemaal kapot van dit verlies en we vragen om privacy in deze voor ons moeilijke periode. Ons jongetje, je bent onze engel. We houden altijd van je.”

Ronaldo bezorgde ManUnited zaterdag met een hattrick een overwinning op Norwich City (3-2). De ploeg van trainer Ralf Rangnick neemt het dinsdag in de Premier League op tegen Liverpool, vermoedelijk zonder Ronaldo.

De 37-jarige Ronaldo had al vier kinderen. Zijn oudste, Cristiano junior, is 11 jaar. In 2017 werd de Portugese topvoetballer via een draagmoeder vader van een tweeling, een meisje en een jongen. Met zijn huidige vriendin Georgina Rodriguez kreeg hij later in dat jaar nog een meisje.