Cristiano Ronaldo en Emmanuel Macron

Stapt in de horlogebusiness

Cristiano Ronaldo, Portugese voetbalster

Luxehorloges en de voetbalwereld, het blijkt een niet te vermijden combinatie. Cristiano Ronaldo, de Portugese superster, weet zo ook meteen wat te doen met de oliedollars die hij opstrijkt bij Saudische club Al-Nassr: hij heeft een belang verworven in Chrono24, een online handelsplatform voor luxehorloges. Financiële details of de omvang van de participatie maakte het bedrijf niet bekend. Ronaldo schaart zich bij bestaande aandeelhouders zoals de familiale investeringsmaatschappij van Bernard Arnault, de Franse miljardair achter luxemerkenconcern LVMH. Ook investeerders in niet-beursgenoteerde bedrijven pompten eerder geld in het bedrijf dat zichzelf omschrijft als “marktleider voor de aan- en verkoop van luxehorloges”.

menzen Beeld DM

Zwijgt op Le Quatorze Juillet

Emmanuel Macron, Franse president

De Franse president Emmanuel Macron zal de natie op de Franse nationale feestdag niet toespreken. Midden april had hij die datum nochtans naar voren geschoven om de balans op te maken van “honderd dagen verzoening en actie”. Op dat moment liepen de protesten tegen de pensioenhervorming op hun laatste benen. De voorbije weken was het weer erg onrustig, deze keer omdat een politieagent de 17-jarige Nahel had doodgeschoten. Er volgt “in de komende dagen” wel communicatie van de president, in een nog niet bepaalde vorm, laat het Elysée weten.